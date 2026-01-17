伊朗官方首度提及示威死亡人數 哈米尼：美國以色列要負責、川普親自參與煽動

伊朗最高領導人哈米尼1月17日在首都德黑蘭的一場會議發表談話。路透社



伊朗於上月28日爆發近年最嚴重的反政府示威，民眾抗議經濟凋敝，但當局強勢鎮壓，且切斷全國網路。伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）17日表示，與美國及以色列有關聯的人士，應為伊朗近三週反政府示威期間「數千人」的死亡負責，更點名美國總統川普「親自參與」。

半島電視台報導，哈米尼17日發表談話說：「那些與以色列和美國有關聯的人士，造成巨大破壞，並殺害數千人。」

他指控美以兩國直接參與暴力騷亂，並形容美國總統川普是「罪犯」。伊朗官媒引述哈米尼的話說：「最近的反伊朗煽動有所不同，因為美國總統親自參與其中。」

伊朗當局不斷將動亂歸咎於外國勢力，指責長期的地緣政治對手、主要是以色列與美國，煽動不穩定且在現場指揮行動。

哈米尼警告，雖然伊朗會避免將事態擴大到境外，但那些被認定應該負責的人將面臨後果。他說：「我們不會將國家拖入戰爭，但我們不會讓國內外的犯罪分子逍遙法外。」

半島電視台記者阿塔斯（Resul Serdar Atas）從德黑蘭透過衛星報導指出，哈米尼的言論很大程度上重申伊朗長期以來的立場，但也提出一項關於傷亡人數的重大新主張。

哈米尼聲稱美國參與的程度比以往的動亂更深。阿塔斯在報導中說：「他表示在之前的示威中，美國人的干預程度較低，但這一次，美國總統是這場針對伊朗國際陰謀的核心人物。」

值得注意的是伊朗當局首度提及死亡人數的規模。阿塔斯指出：「哈米尼演說有一個新的重點，他第一次實際給出遭殺害人數的概念。他說暴力抗議者殺害了數千人。」

雖然目前仍未有確定的死亡人數，但總部設於美國的「伊朗人權維護者通訊社」（HRANA）表示，示威活動中另有3000人被殺。此前伊朗官員公開承認有數百人死亡，其中包括安全部隊成員。

阿塔斯指出，這項主張至少部分與一些國際人權組織的說法一致，「他們一直在說，死亡人數遠高於官員公開宣布的人數」。

伊朗官員還表示，約有3000人在示威中被捕。

哈米尼也指控抗議者進行廣泛破壞，「包括燒毀250多座清真寺與醫療設施」。

根據伊朗的官方說法，示威活動最初於12月28日在多個伊朗城市和平開始，旨在抗議物價上漲與經濟困難。

阿塔斯說，「政府認可群眾的要求與面臨的困難」，不過德黑蘭當局現在主張，示威隨即被「接受外國勢力指令的暴力抗議者綁架」。

伊朗官員聲稱參與者由外國人士「提供裝備、資助與訓練」，而且哈米尼將川普放在「這場陰謀的中心」。

半官方的伊朗法斯通訊社17日報導，在經歷8天近乎完全的網路中斷後，當局已根據階段性計畫恢復全國簡訊服務（SMS）。

