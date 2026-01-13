伊朗官方首度透露反政府示威含維安人員已2千人死亡

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓！非官方統計指出截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人；但一名伊朗官員13日告訴路透社，包括維安人員在內，已有大約2000人在近期的抗議活動中喪生。

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，抗議民眾10日仍在首都德黑蘭走上街頭參與示威活動。（Contenido generado por usuarios／美聯社）

《時代雜誌》（TIME）12日報導稱，根據伊朗首都德黑蘭幾家醫院的通報，以及一個由學者與專業人士組成的海外非正式團體統計，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人。不過，伊朗官方人員13日首度向路透社透露，連日來的抗議示威活動，民眾連同維安人員在內，已有2000人喪生。 路透社報導指出，這是伊朗當局首次坦承過去兩周的全國騷亂遭嚴厲鎮壓，已造成許多人死亡。

路透社引述的這名官員的話，「恐怖分子」是導致抗議民眾與維安人員死亡的主因。不過，該名官員並未說明各有多少人喪生。

伊朗最新這波動亂是因嚴峻的經濟情勢所引發，如今已演變成伊朗當局至少3年來面臨的最大內部挑戰。而伊朗去年遭以色列及美國空襲後，在國際上面臨的壓力也愈來愈大。



聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）13日表示，伊朗安全部隊對和平示威者日益加劇的暴力行徑，令他感到「震驚」。圖克同時對數以千計被逮捕的抗議者可能面臨死刑表達憂心。



圖克在由聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）宣讀的聲明中指出：「這種駭人的暴力循環不能持續下去。伊朗人民及其追求公正、平等與正義的訴求必須被聆聽。」



被要求評論死傷規模時，勞倫斯援引聯合國在伊朗的消息人士，稱「我們聽到的數字是數百人」。



這波動亂也促使美國總統川普（Donald Trump）再次揚言，可能為伊朗示威者發動軍事干預。



被問及美國可能干預一事時，勞倫斯說，抗議活動「不應被任何人利用」。