伊朗官方首次公布示威死亡人數 3117亡

▲伊朗官方21日首度公布這波反政府示威造成的死亡數字，為3117人。（圖／截取自影片）

[NOWnews今日新聞] 伊朗官方在當地時間週三，首度公布近期席捲全國的反政府示威死亡人數，為3117人，遠低於國際人權組織估算的數字。德黑蘭揚言要追究「恐怖分子」的責任，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）也在西方媒體刊文放話，警告若伊朗再次遭到攻擊，將「用盡一切手段反擊」。

根據《美聯社》報導，伊朗國家電視台21日播放了伊朗內政部和烈士基金會（一個為戰爭死難者家屬提供服務的官方機構）聲明，聲稱這場始於去年12月底的全國性示威，有3117人因此死亡，其中2427人是平民和安全部隊人員，但沒有詳細說明其餘人員的身分及情況。

這個數字與總部位於美國的人權組織有不小的出入，後者認為此次伊朗示威，至少有4560人因此喪生，該組織多年來對伊朗示威和動亂事件的報導向來十分準確，主要依靠其在伊朗境內的活動人士網進行核實。

伊朗烈士基金會表示，德黑蘭將追究「恐怖分子」的責任，指控這些人與以色列有關，並受到美國的支持和武裝，使用實彈導致平民和安全部隊人員傷亡。

伊朗外長阿拉格奇並在美國《華爾街日報》發表評論，將和平抗議演變為騷亂一事，歸咎於海內外的恐怖分子介入，以及所謂的武裝示威者，聲稱當局切斷網路是要遏制事態發展，但他隻字未提安全部隊是否曾多次在鎮壓過程中，使用實彈射擊手無寸鐵的抗議者，正如網路上一些流傳出來的示威片段所呈現的那樣。

阿拉格奇並警告，若伊朗再遭攻擊，將動用一切手段報復，而且還會波及更廣泛的地區，對全球民眾都產生影響。分析認為，阿拉格奇的言論是在暗示，伊朗可能動用短程和中程飛彈還擊。

原文連結：Iranian state TV issues first official death toll from recent protests, saying 3,117 were killed

