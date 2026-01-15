伊朗宣布暫時封閉空域 多家國際航空公司調整航線

（中央社德黑蘭/柏林15日綜合外電報導）伊朗因緊張情勢升高暫時關閉空域。根據今天凌晨發布的官方航空通告，除事先取得許可的國際民航入出境航班外，其餘航班一律禁止。

安納杜魯新聞社（AA）和法新社綜合報導，根據航空通告，德黑蘭空域將關閉至1月15日，僅允許民航局批准的國際民用航班營運。

通告指出，這項限制適用於進出伊朗的航班，其他所有空中交通均暫停。

德國漢莎航空集團（Lufthansa）表示，在美國對伊朗發出軍事威脅後，旗下航班將避開伊朗及伊拉克空域，「直到另行通知為止」。

漢莎航空集團聲明指出，鑒於「中東當前局勢」，將繞開相關空域。漢莎航空集團旗下航空公司包括奧地利航空（Austrian Airlines）、布魯塞爾航空（Brussels Airlines）、歐翼探索航空（Discover）、歐洲之翼航空（Eurowings）、瑞士國際航空（SWISS）及義大利國家航空（ITA Airways）。

漢莎航空集團表示，自15日至19日期間，往返以色列與約旦航班將僅於白天飛航，且機組人員不會在當地過夜，還稱部分航班可能會取消。

自去年12月下旬爆發動搖伊朗政權的大規模抗議運動以來，川普已多次揚言可能對伊朗採取軍事行動。

美國總統川普是否對伊朗進行軍事干預仍語帶保留，僅表示華府將密切關注局勢發展。（編譯：徐睿承）1150115