伊朗將處決示威者？26歲男家屬收行刑通知

▲伊朗示威遭官方血腥鎮壓。圖為抗議民眾焚燒伊朗最高領袖哈米尼圖片。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，至少造成六百多人罹難，各大醫院和停車場堆放上百具屍體，時代雜誌更指死亡總數恐怕已達6000人。美媒引述人權組織掌握到的消息，一名26歲的年輕男子在抗議活動後被捕，他的家人收到處刑通知。

根據紐約郵報報導，人權組織伊朗人權（IHR）及伊朗民主全國聯盟（NUFD）指出，隨著伊朗全境爆發大規模反政府示威並導致多人被捕後，伊朗將於週三處決第一位抗議者，現年26歲的索塔尼（Erfan Soltani）上週四在卡拉季（Karaj）的抗議活動中被捕，伊朗人權透露，「他的家人被告知，他已被判處死刑，且該判決預計於 1 月 14 日執行。」

報導指，索塔尼被冠上的罪名是「向真主宣戰」，這在伊朗是可判處死刑的罪行。但伊朗民主全國聯盟補充，這名男子實際上「唯一罪名就是呼籲伊朗獲得自由」，但索塔尼目前無法尋求法律諮詢來為自己辯護。由於伊朗目前正處於全國性的通訊中斷，索塔尼的處決令尚未得到獨立證實。

索塔尼是過去兩週內因參與反政府抗議，而被伊朗政府監禁的 1 萬多名人員之一。這場抗議浪潮是由伊朗經濟衰敗所引發，伊朗政府對抗議活動進行了殘酷鎮壓，並將參與者稱為「暴徒」。

IHR主任莫格達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）警告，死亡人數可能會進一步增加，因為政府當局可能會處決許多被捕者，藉此向反對者傳遞威懾訊號。他呼籲國際社會有義務保護平民抗議者，而在稍早，美國總統川普已向伊朗發出警告，稱針對抗議者的暴力行為將面臨美國的軍事回應。白宮新聞秘書（Karoline Leavitt）透露，川普並不畏懼使用軍事選項。

