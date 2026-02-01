伊朗局勢仍詭譎！川普稱德黑蘭認真想談 美以將領密會

美軍布萊克號（USS Delbert D. Black）驅逐艦停靠在以色列南部港口。路透社



美國與伊朗之間的緊張情勢仍未解除。美國總統川普週六（1/31）雖表示，德黑蘭現在很認真想要展開談判，但美軍在中東地區仍加強集結佈署。有媒體透露，以色列將領日前密赴華府和美方將領舉行閉門會議，對可能爆發的武裝衝突商討對策。

兩名不具名美方官員週日（2/1）向路透社透露，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上週五（1/30）在五角大廈和來訪的以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）舉行閉門會議。

廣告 廣告

美方並未透漏兩人開會的細節和重點，但美軍近日在中東地區加強軍事佈署，川普也持續威脅德黑蘭政府必須放棄發展核武且停止殺害示威者，否則就會出兵干預。

以色列國防部表示，薩米自美返國後與以色列國防部長卡茲（Israel Katz）會談，針對區域局勢和以軍「因應各種可能情境的作戰準備」進行討論。

在美國與中東盟友以色列看似積極備戰下，華府和德黑蘭則是各自釋出緩和訊息。伊朗官員週日向官方媒體澄清，伊斯蘭革命衛隊並未如外傳計畫於週日、週一在荷姆茲海峽上進行實彈演習。

川普週六向記者表示，伊朗正和華府展開「認真對話」。他說：「我希望他們能協商出一個可被接受的結果。可以透過談判達成一個令人滿意、沒有核武的協議。」

伊朗官媒週日則引述最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei ）的話強硬表態示，伊朗不會屈服於任何威脅，他說：「我們不是煽動方，也不想攻擊任何國家，但伊朗會對任何攻擊且騷擾我們國家的人強硬回擊。」

更多太報報導

伊朗革命衛隊「知死」囉？ 否認要在荷姆茲海峽實彈演習

伊朗哈米尼改口稱示威者「政變」 警告美軍攻擊將引發中東全區域戰爭

歐盟列革命衛隊為恐怖組織 伊朗「還治其人之身」、擬驅逐武官