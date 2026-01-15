伊朗局勢動盪 聯合國安理會將召開緊急會議

聯合國安理會將於當地時間15日下午召開緊急會議，討論日益嚴峻的伊朗境內動盪。示意圖（翻攝自聯合國官網）

聯合國安理會將於當地時間15日下午召開緊急會議，討論日益嚴峻的伊朗境內動盪。然而，這場會議的氣氛因一項場外的重大政策而變得格外微妙：作為安理會輪值主席國的索馬利亞，正同時面臨美國政府新頒布的「大規模移民簽證禁令」。

本次會議應美國要求召開，美方指責伊朗當局過度使用武力，並稱「援助已在路上」，引發外界對軍事介入的擔憂；伊朗則向安理會提交抗議信，譴責美、以兩國干涉內政並煽動暴力。索馬利亞駐聯合國大使奧斯曼（Abukar Dahir Osman）將以主席身分主持會議。

然而，在會議召開前夕，美國國務院宣布一項震撼全球的移民政策：以「避免造成公共負擔」為由，暫停辦理包括索馬利亞、俄羅斯、伊朗與巴西等75個國家的所有移民簽證，氣氛顯得相當微妙。

