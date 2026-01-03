伊朗局勢升溫 川普發警告 白宮：目前僅止於口頭回應

川普於週五清晨在其社群平台 Truth Social 發文暗示，若德黑蘭當局對和平抗議者開槍，美國將可能採取武力干預，向伊朗發出「強烈警告」。 圖：美聯社／達志影像

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日就伊朗局勢發出強硬警告。據美國《CNN》報導，川普於週五清晨在其社群平台 Truth Social 發文暗示，若德黑蘭當局對和平抗議者開槍，美國將可能採取武力干預，向伊朗發出「強烈警告」。不過，白宮官員與美軍方面隨後釋出訊息指出，目前並未看到任何實際軍事行動跡象。

一名白宮官員向《CNN》表示，川普的表態「目前僅止於強烈警告」，並未伴隨具體行動。該名官員強調，美軍在中東地區的駐軍人數沒有出現重大變化，也未展開新的軍事部署。美國中央司令部則拒絕對此置評。

川普在凌晨 3 點前發布的貼文語氣強烈，寫道：「如果伊朗像往常一樣槍擊並暴力殺害和平示威者，美利堅合眾國將出手相救。我們已經全副武裝，隨時準備行動。」《CNN》指出，這也是美國政府首次就近期伊朗多省爆發的致命抗議活動發表官方立場。

伊朗方面隨即回應。伊朗官員警告，若華府介入，駐紮在該地區的美軍可能成為攻擊目標。儘管如此，美方官員仍強調，目前沒有任何軍事準備行動正在進行。

據《CNN》引述知情官員說法，美國內部確實研擬多種支援伊朗抗議者的方案，但多數並不涉及全面軍事干預。相關選項包括重啟拜登政府於 2022 年伊朗大規模抗議期間採取的作法，例如利用衛星技術強化網路連線，防止伊朗當局切斷資訊流通；同時，也可能對伊朗政權官員或特定經濟部門實施新一輪制裁。若川普下令，美國亦不排除採取網路行動等更為隱密的手段，以干擾伊朗政權運作。

川普的表態在共和黨內引發分歧。即將卸任的眾議員瑪喬麗・泰勒・格林（Marjorie Taylor Greene）公開批評川普「威脅發動戰爭並向伊朗派兵」，稱這正是她在 2024 年選舉中反對的政策方向。相較之下，立場鷹派的參議員林賽・格雷厄姆（Lindsey Graham）則在社群平台 X 上力挺川普，聲稱他在對抗伊朗政權方面「有望超越雷根」。

另一方面，《CNBC》報導指出，伊朗自上週以來局勢持續惡化，民眾因政府無力應對貨幣暴貶與物價飆升而走上街頭抗議。伊朗去年 12 月年通膨率高達 42.2%，食品價格更暴漲 72%。本週抗議活動轉趨暴力，當地媒體稱至少已有 6 名平民喪命。

川普在 Truth Social 上的貼文，也被《CNBC》解讀為對伊朗政權的公開威脅。他強調，美國已「上膛待命，隨時準備好行動」。

《路透社》引述伊朗最高領袖顧問拉里賈尼（Ali Larijani）回應稱，美國若介入伊朗內部抗議，等同於讓整個中東地區陷入混亂。布魯金斯研究院副總裁暨外交政策主任 Suzanne Maloney 則對《CNBC》表示，伊朗民眾的訴求早已不僅止於經濟改革，而是直指政權更替。

川普發出警告之際，正值美伊關係高度緊張。本週稍早，他在佛羅里達州與以色列總理納坦雅胡會晤，討論在數月前美國空襲伊朗核設施後，再度對德黑蘭採取軍事行動的可能性。川普並再次揚言，若伊朗試圖重建核計畫或擴大飛彈能力，美國將「狠狠打擊」。

對此，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）回應稱，任何針對伊朗的「壓迫性侵略」，都將遭到「嚴厲且令人後悔的回應」。

