伊朗局勢急速升溫 油價上漲金銀猛創新高點

美軍在中東最大的基地，位於卡達的烏代德空軍基地週三（14日）已經開始在撤離部分人員。有鑑於該地是一旦美軍向伊朗發動攻擊、軍事介入協助伊朗示威群眾時最可能遭報復攻擊的目標，外界預期川普政府動用軍事選項的機率已再升高。國籍油價週三大漲，黃金、白銀更是屢創歷史新高。

週三美股開盤前夕，指標性的布倫特原油期貨價格漲破每桶66美元價位，目前交在每桶66.19美元，過去四個交易日來已經上漲逾9%。美國的西德州輕原油期貨價格也漲到每桶61.16美元價位，單日漲幅逾1%。

不過，花旗集團分析師出具的報告表示，伊朗的狀況目前尚不直接影響到石油供給：「伊朗的抗議示威使近期面臨供應減少、緊縮全球原油供應平衡的風險，但是這主要是透過地緣政治溢價的方式反映出來。當前的風險聚焦在政治以及運輸摩擦問題上，而不是直接的供應中斷，這使得伊朗原油供應出口的風險有所抑制。」

真正在這波緊張局勢中飆漲的大宗商品是貴金屬，黃金現貨價格週三盤中已經飆上每英兩4641美元價位，又創歷史新高，目前仍交在4633美元水準，單日漲幅逾1%。白銀價格更是狂飆，週三盤中漲至每英兩92.23美元空前價位，一舉衝破90美元關卡，目前也仍交在91.64美元價位，單日漲幅逾5%。

Allegiance黃金公司營運長艾卜卡里安說，現在是「條條大路通金銀」，他指出散戶買、機構投資人買、央行買，實體白銀與黃金的用戶也買，這波上漲趨勢受到非常廣泛的支撐。

艾卜卡里安說：「我們預期市場會出現一些波動，但是我認為銀價破100美元與現在破90美元毫無差別。我們的短期預期價格是100到144美元。」他補充說，今年第一季預料都將維持對金銀價格強勢看好的預測。

