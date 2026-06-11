伊朗局勢與升息疑慮拖累 亞股普遍收跌

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（中央社香港11日綜合外電報導）受到伊朗局勢疑慮再起，加上美國升息前景等負面因素影響，亞洲股市今天普遍收跌。

法新社報導，美國最新經濟數據顯示，5月通膨雖大致符合市場預期，但由於伊朗戰爭導致燃料成本飆升，通膨率仍創下3年多來新高。

美國上月新增就業人數超出預期，升高市場對聯邦準備理事會（Fed）自2023年以來首次升息的預期心理。

市場焦點現在轉向聯準會下週的決策會議，儘管新任主席華許（Kevin Warsh）不太可能在首場會議就做出升息舉動，但觀察家表示，期貨市場顯示，聯準會年底前可能會上調利率。

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盛寶銀行（Saxo）投資策略師威爾森（Neil Wilson）指出：「總體而言，（通膨報告）並沒有想像中那麼糟，核心通膨也比預期稍微溫和，因此市場將此視為正面信號。」

升息前景再次重創科技股，拖累華爾街股市下挫，那斯達克指數大跌2%，標普500指數跌幅也近2%。

亞股今天追隨美股走勢跌多漲少，但在經歷了前3天的劇烈震盪後走勢趨於穩定。

香港、上海、雪梨、威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達股市都收跌。東京、首爾與新加坡股市則小幅收高。（編譯：劉淑琴）1150611