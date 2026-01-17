伊朗屍袋成堆…家屬想領回示威者遺體 得先交錢

美聯社十七日報導，伊朗示威者遺體成堆，許多家屬必須在爆滿的太平間翻找，更傳出當局要求家屬付錢才能領回遺體，以恐嚇他們別公開悼念。因此有罹難者家屬急忙自行上街收屍並匆忙下葬，過一周都還辦不了喪禮。

美國基督教廣播網（ＣＢＮ）十六日引述伊朗倡議人士加馬里報導，根據未證實消息，這波示威潮已逾三萬名伊朗人喪命。總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」十六日表示，示威潮已至少造成三○九○人喪生，其中包括二八八五名示威者。

國際特赦組織（ＡＩ）表示，示威者遺體已在伊朗多地的卡車、貨櫃和倉庫中堆積。紐約「伊朗人權中心」也表示，已接獲多起通報，指稱伊朗情報單位人員向遺屬要錢交換領回遺體，「這在伊朗是人盡皆知的標準手法，還有遺屬被迫在文件上簽字，冒稱死者是維安人員，否則不准領回遺體」。

伊朗去年十二月廿八日爆發示威潮，遭當局強力鎮壓。根據美聯社核實的社媒影片和人權組織、醫師及倖存者的陳述，均描述維安人員曾用步槍和霰彈槍驅散群眾。路透十七日報導，德黑蘭有多名居民描述，雖有無人機在空中盤旋，但近四天首都已相對平靜，且近兩天未見大規模示威抗議。

德黑蘭「夏里亞提女子技術職業學院」的庫德族女學生阿米尼安，就被認為命喪維安人員槍下。她母親諾雷八日接到女兒朋友電話，得知她在抗議中遇害後，即匆忙從距離德黑蘭近四六○公里的伊西城市克爾曼沙，漏夜趕往德黑蘭，並翻找一個又一個屍袋尋找女兒遺體。

諾雷找到後必須趕緊與丈夫與其他兒女帶遺體離開，擔心當局向他們索要金錢。阿米尼安的家屬最後只好草草將她埋在路邊的坑裡。美聯社報導說，遺屬如此辛苦奔波，反映出伊朗當局對示威者致命鎮壓帶來的痛苦。

