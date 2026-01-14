伊朗屠殺已開始 美軍航母仍未到位! 專家 : 川普攻伊 有這「3選項」…..

美軍「林肯號(USS Abraham Lincoln CVN-72)」航空母艦。 圖：翻攝「X」@Tanlet

[Newtalk新聞] 綜合外電報導，伊朗精神領袖哈梅內伊親自下達屠殺抗議民眾，據人道組織確認，遭到伊朗部隊屠殺的民眾至少達到 2 千人，非正式統計更高達 1.2 萬人死亡，而伊朗部隊也損失 500 人，但美軍對伊朗的打擊行動卻仍遲遲未展開。

美國《哥倫比亞廣播公司》( CBS ) 12 日報導，美國總統川普已聽取關於應對伊朗局勢的軍事和隱蔽作戰選項的簡報，這些選項「種類廣泛」且「遠超傳統空襲」。

報導援引 2 名匿名美國國防部官員的話說，戰機空襲和遠端導彈打擊仍然是潛在軍事行動的核心手段。與此同時，針對伊朗的指揮架構、通信系統和國家媒體，五角大廈還準備了網路戰和心理戰方案。網路戰和心理戰可以與傳統的軍事行動同時進行，也可以獨立實施。

但美國《動力》網站《戰區》頻道 12 日稱，儘管川普可能正在考慮對伊朗發動攻擊行動，但目前尚未有公開跡象表明美國在伊朗周邊地區進行大規模的空中或海上軍事集結。航母打擊群是美國準備大規模軍事行動時的首選，但伊朗周邊目前還沒有美國航母，五角大廈也沒有公佈任何航母調動計畫。「即使決定重新部署航母打擊群，也至少需要數周時間才能從美國抵達伊朗附近。」

《美國海軍學會》( USNI ) 網站的統計資料顯示，當前美國海軍只有 3 艘航母處於部署狀態：「福特」號航母打擊群持續駐守在美國南方司令部轄區內，執行針對委內瑞拉的海上封鎖行動；「林肯」號航母打擊群目前部署在南海；「華盛頓」號航母在日本橫須賀基地休整。

《戰區》頻道認為，如果真的需要向伊朗周邊派遣航母，美軍很可能會出動「林肯」號，但從南海到海灣地區仍需要至少一周時間。

報導提到，雖然航母打擊群攜帶了大量艦載戰鬥機和護航的導彈驅逐艦，具備強大的火力，但「它們並不是打擊伊朗或防禦其可能發動的反擊必不可少的因素」。目前美國在伊朗周邊，包括卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯酋和約旦等國擁有數量眾多的陸地空軍基地。

以色列電視臺《第14頻道》 12 日報導，近日美國軍機在卡達烏代德空軍基地的活動「顯著增加」。當地時間11日夜間，包括 KC-135R 加油機和 B-52H 轟炸機在內的多架美國軍機曾從烏代德空軍基地起飛。

烏代德空軍基地是美國在海灣地區最大的軍事基地之一，擁有一條 4,500 米長的跑道，可供 B-52、B-2 戰略轟炸機和 C-17 運輸機等大型軍機起降。由於烏代德空軍基地距離伊朗邊境僅 200 至 300 公里，這使得美國空軍的打擊能力非常接近伊朗領土，並極大地加劇了該地區的緊張局勢。

但這些海灣國家普遍反對美軍利用本國空軍基地對伊朗發動空襲。因此在去年「午夜之錘」行動中，空襲伊朗核設施的美國空軍 B-2 隱形轟炸機其實是從美國本土的懷特曼空軍基地起飛，長途奔襲展開的攻擊。

美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）副總裁麗貝卡‧格蘭特（Rebecca Grant）指出，在缺乏航母支援的情形下，川普攻擊伊朗的方式有這 3 個方案，可同時進行 :

空襲伊朗導彈設施，防止伊朗利用導彈進行反擊行動。 摧毀伊朗太空發射設施，讓伊朗無法利用衛星來進行報復攻擊。 打擊伊朗無人機工廠，可防止伊朗用無人機鎮壓抗議的民眾，也可阻止伊朗提供這些武器給俄羅斯。

