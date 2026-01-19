伊朗已逾5千死暗示將繼續處死示威者 警告美國攻擊最高領袖視同宣戰

德國民眾18日在柏林街頭聚集，聲援伊朗的反政府抗議。（美聯社）



伊朗自2025年底爆發的全國性抗議，因為對經濟不滿而迅速演變為要求結束神職統治的政治運動，已造成至少5000人死亡、逾2萬4000人被捕，是1979年伊斯蘭革命以來最血腥的動亂。面對美國總統川普威脅將軍事介入，伊朗總統警告任何攻擊都將引發「嚴厲回應」，當局也暗示可能繼續對部分被拘留者執行死刑。

路透社報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）19日在X平台上警告：「任何對我們國家偉大領袖的攻擊，等同於對伊朗民族全面開戰。」他這番言論似乎是針對美國總統川普（Donald Trump）日前表示伊朗「是時候尋找新領袖」說法的回應。

裴澤斯基安強調，任何美國的軍事打擊都將引發德黑蘭的「嚴厲回應」。先前，1名伊朗地方官員表示全國抗議造成至少5000人死亡，其中包括約500名安全人員。

這場抗議自從去年12月開始，在德黑蘭大市集（Grand Bazaar）因為經濟不滿而爆發後，迅速演變成政治抗爭，並蔓延至全國各地，參與者包括各世代和收入階層的店主、學生、男女老少，他們呼籲結束神職統治。

先前，川普多次威脅，如果抗議者在街頭遭到持續殺害或處決，美國將介入。他在17日接受美國政治新聞媒體「Politico」採訪時表示：「伊朗是時候尋求新的領導人了。」

伊朗恐繼續對被拘留者執行死刑

伊朗18日也暗示，可能對在動亂中被拘留者執行死刑。伊朗司法發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）在記者會上指出，已有一系列行為被定性為「Mohareb」（向神開戰者），這是伊朗法律中最嚴重的伊斯蘭刑罰之一，可判處死刑。

1位匿名伊朗官員告訴路透社，截至目前已核實的死亡人數不太可能「急劇增加」，並稱「以色列和海外武裝團體」曾支持並武裝那些上街的示威者。伊朗神職政權經常將動亂歸咎於包括美國和以色列在內的外部敵人。

這場自2025年底爆發的抗議被認為是1979年伊斯蘭革命以來最血腥的1次全國性動亂，死亡及逮捕人數持續攀升。人權組織報告稱，已有超過2萬4000人被捕。而由伊朗官方及外部統計的死亡數據在幾千人到至少5000人之間不等。

