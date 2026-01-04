伊朗德黑蘭爆發零星抗議 西部地區衝突持續升溫

伊朗媒體指出，首都德黑蘭3日晚間爆發零星抗議活動，與此同時，該國西部地區的衝突正持續升溫。

這波示威始於12月底，起因是商家因經濟問題發動罷市，但隨後示威規模與範圍擴大，抗議者也提出政治訴求。

根據法新社彙整官方公告與媒體報導，抗議活動已在至少40座城市造成不同程度影響，多是為位於伊朗西部的中型城市。

依據官方通報的統計，至少有12人喪生在示威衝突中喪生，其中包括安全部隊成員。

根據伊朗法斯通訊社(Fars)描述，德黑蘭3日晚間爆發的抗議活動「規模有限」，並稱「基本上由50至200名年輕人組成」。

法斯通訊社報導，首都數個地區都出現示威活動，包括在德黑蘭東部的紐沃巴特(Novobat)與德黑蘭帕斯(Tehran Pars)，西部的艾克特班(Ekteban)、薩德吉耶(Sadeghieh)與薩塔汗(Sattarkhan)，以及南部的納齊阿巴德(Naziabad)與阿卜多拉巴德(Abdolabad)等區域。

根據報導，示威者高喊「打倒獨裁者」等口號，但除了零星的投擲石塊與焚燒垃圾桶情況外，並未傳出重大事件。

根據法斯通訊社的報導，德黑蘭的情況「與其他地區、特別是西部地區暴力且有組織攻擊增加形成對比」。

伊朗媒體3日報導，在人口約2萬、且有相當規模庫德族居民的馬利克沙希地區(Malekshahi)，1名安全部隊成員在衝突中喪生。(編輯：許嘉芫)

