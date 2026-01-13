伊朗情勢緊張！川普一心想打 傳范斯正說服川普「先試試外交談判」

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普2026年初突襲委內瑞拉，成功綁走總統馬杜洛後，似乎更有信心能透過軍事干預的方式，達成他的目標，接連點名哥倫比亞、格陵蘭、伊朗等。

其中伊朗因近期國內示威越演越烈，對政權造成衝擊，力挺示威的川普也多次稱若德黑蘭當局殘殺平民，美國可能會介入，德黑蘭也回嗆沒在怕，雙方多次嗆聲讓局勢更加詭譎。

《華爾街日報》12日引述美國官員報導稱，川普總統政府內部的一些資深幕僚，在副總統范斯（JD Vance）的帶領下，正說服川普在對伊朗發動打擊之前，先嘗試透過外交手段解決問題。

廣告 廣告

川普總統政府內部的一些資深幕僚，在副總統范斯（JD Vance）的帶領下，正說服川普在對伊朗發動打擊之前，先嘗試透過外交手段解決問題。（圖／翻攝自X平台 @JDVance）

報導指出，白宮正在評估德黑蘭提出、就核計畫展開談判的提議，但此時川普似乎正考慮授權對伊朗採取軍事行動。

報導也稱，川普尚未做出最終決定，但傾向對伊朗發動打擊，不過仍可能改變方向。一些官員認為，川普可能會先對伊朗動武，之後再尋求與伊斯蘭共和國展開談判。

不過，根據路透報導，針對報導中范斯勸說川普一事，范斯的發言人馬丁（William Martin）表示，《華爾街日報》的報導並不準確，「副總統范斯與國務卿盧比歐正一同向總統提出一整套選項，從外交途徑到軍事行動皆包括在內。他們是在不帶任何偏見或傾向的情況下，向總統呈報這些選項。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

伊朗血腥鎮壓恐已6千死！外交部曝：當地5名台灣人一切平安

書摘／快速看懂伊朗正在發生的事 他驚爆：跟1979革命前夕嚇人神巧和

一文看懂／伊朗血腥鎮壓示威 川普若介入可使出這四大手段

怒嗆川普！伊朗外長：美國敢試探 「我們奉陪開戰」

