伊朗情勢緊張 美批准對以色列、沙烏地阿拉伯軍售

美國30日批准了向以色列和沙烏地阿拉伯出售價值數百萬美元的武器，正值美國與伊朗的關係高度緊張之際。

美國國務院表示，已批准向以色列出售價值38億美元的30架阿帕契(Apache)攻擊直升機。以色列已同意一項脆弱的加薩(Gaza)停火協議。

國務院在一份聲明中表示：「美國致力於維護以色列的安全，協助以色列發展和維持強大且隨時可用的自我防衛能力對美國的國家利益至關重要。」

該聲明表示：「此次擬議的軍售符合這些目標。」

廣告 廣告

該軍售方案還包括一項價值18億美元的聯合輕型戰術車(joint light tactical vehicles, JLTV)出售案。

美國每年向以色列提供價值數十億美元的軍事物資，其中大部分是援助而非銷售。

以色列和哈瑪斯(Hamas)去年10月達成了一項美國支持的停火協議，基本上結束了持續2年的戰爭。

該地區其他地方的緊張局勢正在加劇，因為美國在伊朗附近海域部署了大量軍事力量。

美國國務院也批准了一項價值90億美元的軍售案，向沙烏地阿拉伯出售730枚愛國者飛彈(Patriot missile)，用於防禦來襲的飛彈攻擊。

以色列去年對伊朗核設施和其他軍事目標進行了大規模轟炸行動。

在伊朗民眾大規模抗議該國的神權統治後，伊朗政權面臨日益增加的壓力，並以殺害數千名示威者作為回應。

沙烏地阿拉伯雖然並非伊朗盟友，但對攻擊伊朗表示謹慎，因為這個海灣君主國擔心不穩定可能會損害其本身作為商業避風港的聲譽。

沙國多年來一直在考慮與以色列實現歷史性的關係正常化，但隨著沙國對以色列在巴勒斯坦領土上進行的軍事行動保持警惕，此一目標似乎越來越遠。

川普(Donald Trump)政府曾表示，加薩停火現在進入第二階段，重點在於解除哈瑪斯的武裝。

哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動攻擊，導致以色列方面1,221人喪命，大多數為平民。法新社的統計結果顯示，這個數字包括在加薩走廊(Gaza Strip)被俘期間死亡或遭到殺害的人質。

根據加薩衛生部的統計，自那時起，以色列在這塊狹小的海岸領土進行的報復性軍事行動中，已有至少7萬1,667名巴勒斯坦人喪命。