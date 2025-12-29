伊朗成功發射3枚「國產觀測衛星」！借俄羅斯聯盟號火箭升空

圖為去年2月，1枚俄羅斯「聯盟號運載火箭」正從東方太空發射場發射升空。（圖／達志／美聯社）

伊朗國營電視台於28日報導稱，該國已自俄羅斯發射3枚國產觀測衛星進入太空，這標誌著德黑蘭的太空計畫邁出了新的一步，儘管該國此時仍面臨西方國家的制裁。德黑蘭方面強調，其航太產業屬於和平用途，並且遵守聯合國安全理事會因其核計畫而施加的相關決議。

伊朗電視台報導指出：「3枚伊朗衛星：札法爾2（Zafar-2）、帕亞（Paya）以及科薩爾1.5（Kowsar 1.5），由俄羅斯的『聯盟號運載火箭』（Soyuz）自遠東地區的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）升空進入太空。」

廣告 廣告

伊朗官媒「伊朗伊斯蘭共和國通訊社」（Islamic Republic News Agency，IRNA）表示，這些衛星將用於「觀測」用途，並且由「私人部門」設計。

IRNA指出，帕亞衛星是伊朗目前最先進的國產成像衛星，透過人工智慧技術提升影像解析度。該通訊社表示，這枚衛星將聚焦於水資源管理、環境監測與地圖繪製等領域。

伊朗「法斯通訊社」（Fars News Agency）則指出，選擇俄羅斯聯盟號運載火箭，是因為該型火箭在全球範圍內被視為運送高敏感度衛星，最可靠的發射載具之一。

在過去2年內，伊朗已進行10次衛星發射，其中包括今年7月同樣在俄羅斯東方太空發射場進行的1次任務。西方國家擔憂，這類衛星發射系統所使用的技術，與彈道飛彈所需技術具有可互換性，理論上可能具備搭載核彈頭的能力。德黑蘭方面否認相關指控，並駁斥西方國家指控其正試圖取得核武器的說法。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

強震撼全台！地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」開記者會 本人揭原因

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到