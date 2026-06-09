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受伊朗戰爭影響，中東地區航空業面臨嚴峻挑戰。阿聯酋航空（Emirates）總裁 Tim Clark 表示，雖然頭等艙載客率腰斬，但公司將透過強化安全保障與客戶支援等「非價格誘因」吸引旅客，而非調降受油價波動影響的票價。

阿聯酋航空總裁 Tim Clark 在柏林接受路透社（Reuters）專訪時指出，自二月爆發衝突以來，中東航運受到重創。儘管營運成本上升，阿聯酋航空仍堅持維持航班表，並計畫推出一系列非價格競爭的優惠措施，重點放在提升營運可靠度與客戶服務，以挽回對安全感到擔憂的旅客。

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針對旅客擔心的航班取消或受困問題，Tim Clark 承諾將提供全方位支援，包括在必要時安排旅客搭乘其他航空公司的航班，確保旅客能順利返家或讓孩子準時開學。他強調，飛行安全始終是公司的首要任務，目前正與各國政府及監管機構密切溝通，分享情報以確保航路安全。

此外，阿聯酋航空也正與歐盟航空安全總署（EASA）等機構協商，希望能放寬對中東領空的限制。雖然目前頭等艙載客率僅剩往常的一半，且受限於國際油價波動，票價暫時無法調降，但 Tim Clark 對夏季旅遊旺季仍持樂觀態度，預期油價回落後，市場將逐步復甦。

原文出處：伊朗戰火衝擊中東航運 阿聯酋航空祭誘因力保旅客

本文由AI協作，經編輯審核後發布