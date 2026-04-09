伊朗戰爭加劇美歐分歧！川普再將矛頭指向格陵蘭：管理不善的巨大冰塊

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

隨著伊朗戰爭導致美歐之間的外交分歧持續擴大，美國總統川普（Donald Trump）如今再度將矛頭指向丹麥領土格陵蘭（Greenland），同時也藉機發洩對北約（NATO）盟友的不滿。

據美國財經媒體《CNBC》的報導，川普於美東時間8日晚間在真實社群（Truth Social）上發文痛批：「當我們需要北約時，他們不在；如果我們再次需要他們，他們也不會在。記住格陵蘭吧，那塊管理不善的巨大冰塊！」

這番言論出現在川普針對伊朗戰爭宣布為期2週的停火之後。此前，美國及以色列與伊朗已交戰超過1個月，且川普在此期間不斷批評北約成員國未能加入對伊朗的戰爭行動，並揚言可能退出這個軍事聯盟。

廣告 廣告

川普近期頻頻將矛頭指向北約與格陵蘭。他6日在白宮記者會上向媒體表示：「說實話，一切都是從格陵蘭開始的。我們想要格陵蘭，但他們不願意給我們。於是我就說『掰掰。』」

在川普威脅對歐洲國家課徵關稅，並暗示可能以軍事手段取得丹麥自治領土格陵蘭之後，美國與歐洲盟友的關係已日益惡化。今年1月，川普曾宣稱，他已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭問題達成「未來協議框架」。

伊朗戰爭進一步加劇了美歐的外交緊張局勢。數個北約盟國拒絕支持美以聯軍對伊朗的軍事行動，不僅拒絕讓美軍軍機使用其領空，也不願派遣海軍力量參與重啟荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）能源航運通道的相關行動。

川普8日的發言，是在當天稍早於白宮會晤呂特之後作出的。據報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，北約「背棄了美國人民」。呂特在會後接受《CNN》訪問時，也承認雙方存在摩擦，「他顯然對許多北約盟友感到失望，而我能理解他的觀點。」

上週，川普曾形容北約是「紙老虎」，並表示他「絕對」正在考慮退出這個由32個成員國組成的軍事聯盟。他認為，歐洲盟國長期依賴美國的安全保障，卻在華府最需要支持時不願提供協助。

位於澳洲雪梨的「地緣政治戰略公司」（Geopolitical Strategy）首席策略師費勒（Michael Feller）表示：「如果川普無止境地攻擊這個聯盟，北約最終將只剩空殼。」他指出，伊朗正透過向西班牙與土耳其提供荷姆茲海峽的通行權，藉此「測試北約聯盟的團結」。

費勒還指出，在川普發表相關言論的同時，美國國防部（Pentagon）也刻意釋出有關格陵蘭新軍事行動的消息。他提到《紐約時報》本月稍早的報導稱，美國正與丹麥磋商，希望取得格陵蘭另外3座基地的使用權，這將是數十年來美國首次在當地擴張軍事存在，「這不一定預示著入侵，但很可能是為了施壓與威嚇。」

另一方面，在與伊朗停火不到24小時之際，伊朗國會議長加里巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，華府已違反停火協議條款。與此同時，以色列對黎巴嫩發動了開戰迄今最猛烈的空襲，造成數百人死亡，導致美伊停火協議瀕臨破裂。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

峮峮被拍雙B車「溫馨接送」 小15歲男團成員認違規：未來更注意行車安全

星二代竊盜遭逮 獲釋後寄生47歲男粉家！膀胱「積尿破1公升」送醫

行為太失控！他帶父母遊日本崩潰「好累好丟臉」 過來人曝唯一解法