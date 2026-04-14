伊朗戰爭害這物缺貨 TOTO停接系統衛浴訂單

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▲伊朗戰爭帶來的影響遠超區域戰火，有日本衛浴龍頭近日因為原物料短缺，停接系統衛浴新訂單。（示意圖非文中所說品牌／取自photoAC）

[NOWNEWS今日新聞] 伊朗戰爭帶來的影響遠超區域戰火，日本衛浴龍頭TOTO近日宣布停接系統衛浴新訂單，理由是中東局勢混亂，導致原料供應短缺，以TOTO來說，正面臨有機溶劑不足的問題。

根據《彭博社》報導，用於製造塑料的原油提煉產物-石腦油（naphtha），近來供應緊縮，越來越多日本製造業者被迫減產或漲價，日本石油化學工業協會（JPCA）的數據顯示，該國有高達40%的石腦油有賴中東進口。

TOTO透過聲明坦言，中東衝突已使原物料採購變得極度不穩定，關於有機溶劑的短缺問題，相關溶劑主要用於生產浴缸、防水地板、牆壁、天花板、淋浴間等衛浴設備的膠合劑，以及天花板塗料。

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TOTO表示，儘管原料供應商已緊急啟動儲備、試圖從其它地區調配替代品，但化學產業供應鏈的結構相當複雜，物流卡關短期內恐怕也難以緩解，何時才能恢復正常，目前仍是未知數。

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