伊朗戰爭》美實力展現削弱中國敘事可信度 北京盼華府深陷泥淖

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美國白宮證實，川普訪中行確定延後。（圖為先前在韓國釜山的川習會） 圖：取自 白宮 官方網站（資料照片）

[Newtalk新聞] 美國攻打伊朗，對遠在東亞的中國的影響也不容小覷。哈德森研究所（Hudson Institute）政治與軍事分析研究中心資深研究員韋茲（Richard Weitz）稍早在《國家利益》（National Interest）撰文分析〈伊朗戰爭如何衝擊中美關係〉，指出中國一方面不斷試圖限制伊朗戰爭的升級，另一方面則希望美國能深陷中東泥淖。

韋茲指出，儘管中國國家主席習近平主席避免公開批評川普總統或美國，但中國外交官多次譴責美國和以色列。例如，中國常駐聯合國代表團表示，美以的攻擊「缺乏正當性和合法性」。

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多年來，中華人民共和國對伊朗的支持始終如一。 2021年，中伊外長簽署了為期25年的全面戰略夥伴關係協議，以維持長期的經濟和能源合作。多年來，中國一直幫助伊朗政府取得軍用無人機和飛彈推進劑，並規避美國制裁。

媒體通報顯示，中國正準備向伊朗提供肩扛式防空飛彈──伊朗最近正是用這種飛彈擊落了一架美國F-15戰機。由於大部分收益流入伊朗政府和伊斯蘭革命衛隊（IRGC），中國以折扣價進口伊朗石油，既降低了生產成本，也維持了伊朗的軍事實力。

韋茲指出，儘管伊朗是中國重要的經濟夥伴，但中國與沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國和其他波斯灣合作委員會（GCC）國家的貿易和投資規模要大得多。戰爭的持續對北京構成巨大風險。伊朗的橫向升級策略危及了中國在其他波斯灣國家的巨大經濟利益。北京限制衝突的努力並非出於對華府的偏袒，而是反映了中國能源安全和其他國家利益的考量。

韋茲指出，中國一直在利用這場衝突來實現其他目標。北京樂見美國在中東陷入軍事泥潭，從而削弱美國在亞洲的國防力量。中國分析家一直在評估美軍的效能以及如何削弱其實力。此外，北京正利用跨大西洋在戰爭和其他議題上的緊張局勢，加速與歐洲各國政府的和解，以應對俄羅斯的敵意和美國的不可預測性。中國也試圖透過向尋求減少對化石燃料依賴的國家推銷其綠色能源技術，來對抗美國在油氣領域的優勢。

北京在戰爭問題上的行為並不令人意外。中國一直試圖在許多領域削弱美國。中國的間諜活動以美國公司的智慧財產權和美國政府的國家機密為目標。一位中國問題專家表示，中國的間諜活動「無論從規模、範圍或膽大妄為來看，都是美國史上規模最大的間諜行動」。

韋茲指出，一些中國實體直接威脅美國，並透過伊朗等美國的對手間接威脅美國。華為就是一個很好的例子。這家中國企業集團是5G領域的全球領導者。華為是中國政府的工具，利用其強大的實力對美國進行網路間諜活動，並協助伊朗政府監視民眾、鎮壓和平示威者。

然而，川普政府對伊朗的政策挑戰了中國國際安全戰略的關鍵支柱，包括其進入全球市場、獲取廉價油氣資源以及搭美國扶持的全球公共產品的順風車。川普明確警告說，如果中國在當前的衝突中向伊朗提供武器，將會面臨「大麻煩」。

韋茲指出，美國軍事力量的復興也削弱了中國關於美國所謂全球衰落的宣傳敘事的可信度。海灣合作委員會成員國政府表示，他們不會接受伊朗要求撤走美國軍事基地的要求，而是計畫加倍依賴美國的安全保障。他們體認到，只有美國──當然不是中國──才有意願和能力保護他們。

川普政府也採取了應對措施，遏制北京的高科技攻勢。美國與重要的歐洲和亞洲夥伴保持密切的合作關係，以加強全球出口管制，並強化國際供應鏈，抵禦中國企業的滲透。為了應對華為，美國政府近期批准了惠普企業（Hewlett-Packard Enterprise）和瞻博網路（Juniper Networks）兩家美國公司的合併，打造了一家新的科技巨頭，使其能夠與這家中國巨頭競爭。國會和五角大廈也推出了新的舉措，鼓勵更多美國小型企業參與歷來競爭激烈的美國國防採購流程。

韋茲指出，川普接下來訪問北京的行程，將使伊朗戰爭後中美關係的轉變更加清晰，也可能對兩國未來在中東及其他地區的競爭格局產生重大影響。

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