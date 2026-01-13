伊朗抗爭持續擴大 德國總理：伊朗政權時日無多

伊朗抗爭持續擴大，德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)今天(13日)表示，伊朗政權時日無多。

伊朗抗爭持續，民眾對伊朗當局鎮壓行徑不滿的壓力與日俱增。梅爾茨訪問印度期間在邦加羅爾對媒體表示，當一個政權只能以暴力控制社會，這個政權即將終結，「我相信我們正目睹伊朗政權最後的幾天或幾週」。

梅爾茨表示，伊朗領導者並非由民眾選出，沒有合法性，且民眾現在群起反抗，他希望衝突能以和平方式結束。梅爾茨表示，柏林正與美國和其他歐洲國家保持聯繫，希望伊朗能和平過渡到民主政府。

廣告 廣告

另外，芬蘭外交部瓦爾通寧(Elina Valtonen)今天也表示，德黑蘭關閉網路並且暴力鎮壓抗議，這令人無法容忍，她今天上午召見了伊朗駐芬蘭大使。瓦爾通寧表示，「芬蘭與伊朗民眾，無論男女，站在一起」。

瓦爾通寧也指出，北歐國家正與歐盟一起，尋求幫助伊朗民眾重獲自由的方法。

總部在挪威的人權組織「伊朗人權」(Iran Human Rights, IHR)12日表示，伊朗暴力鎮壓抗議群眾已造成至少648人喪生。