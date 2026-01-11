伊朗抗爭72亡、星鏈網路也卡死 外媒：「精準斷網」程度令人顫慄

2026年1月9日在網路上發布的伊朗德黑蘭抗爭畫面，由於伊朗政府發動全國斷網，目前流出的畫面大部分是透過星鏈網路勉強傳出。路透社



伊朗爆發抗爭已經2週，至少72人死於鎮壓，當局封鎖全國網路，不過最高領袖哈米尼依然可以頻繁上網發文罵川普。外媒指出，伊朗本次斷網的精準程度「令人不寒而慄」，過去被視為戰區和抗爭現場重要聯外工具的星鏈（Starlink）網路，這次也大受影響，顯示專制國家打擊資訊流通的技術同樣在進步。

綜合《衛報》與美聯社10日報導，伊朗去年年底貨幣匯率暴跌，民眾再次上示威，伊朗當局切斷聯外通訊，並在本月8日晚間發動全國大斷網，8500萬人民難以與外界聯繫。這是伊朗第三次全國斷網，之前分別在2019及2022年，而斷網的精準程度顯然越來越高。

廣告 廣告

伊朗裔數位專家拉希迪（Amir Rashidi）表示，據他追蹤，8日晚間開始斷網後，伊朗網路流量驟減90%，國際長途電話、國內手機通訊也全都中斷，手機沒有訊號，連星鏈的數據封包遺失率也高達30%，部分地區甚至高達80%。

數據封包（通常簡稱封包）是網路傳輸資料的單元，檔案（例如圖檔）會被分解成數個封包進行傳輸。封包遺失率則是指傳輸過程中被「丟包」的封包數量，遺失率越高，則傳輸越慢、延遲越嚴重，遺失率過高則傳輸失敗。一般而言，封包遺失率1%以下不至於有顯著影響，5%就開始有卡住的感覺，10%以上就很困擾。

在全國斷網、星鏈封包遺失率30%的情況下，消息很難傳遞出來，外界對伊朗目前確切狀況也只能透過勉強從星鏈發布出來的畫面和訊息來拼湊。據總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）表示，截至10日，伊朗抗爭民眾已至少72人死於鎮壓、2300多人被捕。

2026年1月9日在網路上發布的伊朗桑揚（Zanjan）抗爭畫面，由於伊朗政府發動全國斷網，目前流出的畫面大部分是透過星鏈網路勉強傳出。美聯社

星鏈在伊朗被列為非法設備，因此使用星鏈就承擔了一定風險。根據伊朗一年前評估，伊朗境內應該有數萬個星鏈終端機；人在加州的網路自由倡議者亞哈內賈德（Mehdi Yahyanejad）說，這數字很合理，伊朗的星鏈終端機可能主要是商人、或其他為了生計而必須和外界保持聯繫的人所持有。

全國斷網，最高領袖卻能發文罵川普

雖然8日晚間就開始全國斷網，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）仍可以繼續上網發文，9日一整天他在X平台上至少發文12次，主要都在批評美國總統川普對委內瑞拉的突襲行動。

2026年1月3日，伊朗最高領袖哈米尼在德黑蘭發表談話。路透社

美國電腦科學家馬多里（Doug Madory）指出，哈米尼的網路發文，凸顯伊朗此次斷網和過去的不同，這次範圍更大、但更精確；伊朗政府可能將某些平台列為白名單，例如X平台或Telegram，允許特定官員或官方機構繼續上網，發布官方宣傳；伊朗政府9日似乎一度放鬆對大學網站的封鎖，但很快又斷網。

馬多里說，種種跡象顯示，伊朗可能已經開發出更精準的網路審查工具，「如果他們決定採取白名單機制，按計畫運作，這或許能讓他們在某種受限的狀況下實施更久的斷網措施」，他認為這次斷網將會是一場持久戰，影響可能非常大。

推翻神權迎回「王子」？

伊朗2019年第一次全國斷網，當時民眾不滿政府補貼導致的油價飆漲，憤而走上街頭，該次鎮壓逾300人死亡。第二次全國斷網是2022年，庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因為頭巾沒戴好而被宗教警察重毆致死，引發全國抗議，經過數月鎮壓，超過500人喪命。

伊朗這次抗爭，起因於12月28日伊朗貨幣里亞爾（Rial）暴跌，兌美元匯率已經來到140萬以上。伊朗人民早已不滿神權統治，而在1979年革命被推翻的巴列維王朝末代國王之子雷薩．巴列維（Reza Pahlavi）則摩拳擦掌，準備重返伊朗。

2025年6月23日，伊朗末代國王之子雷薩．巴列維在巴黎演講。美聯社

2026年1月9日，德國柏林，民眾拿著伊朗末代國王之子雷薩．巴列維的照片來聲援伊朗抗爭。美聯社

現年65歲的雷薩．巴列維現居美國，在X平台上大力呼籲伊朗民眾佔領城鎮中心，「我們的目標不再只是上街，而是做好準備佔領市中心」。一些伊朗民眾在街上高喊「國王萬歲」，不過，大部分民眾的訴求仍是結束神權統治、改善經濟。

雷薩．巴列維若想復辟，最好的機會是得到川普支持。不過川普本月8日說，他還沒打算接見巴列維。

更多太報報導

把諾貝爾和平獎送給川普？委員會打臉：獎項不可轉讓

精準命中？秘魯薩滿預言川普2026除掉馬杜洛 五天後成真

1月3日宜斬首？美國敵人總在這天倒大楣 馬杜洛前還有他們