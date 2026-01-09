伊朗抗議升級來首次公開談話 最高領導人暗示強硬打壓

法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)今天(9日)強硬表示，面對近兩週來、因生活成本上升而引發的抗議浪潮，伊斯蘭共和國「不會退讓」。這波抗議在8日晚間出現至今規模最大的集會。

抗議群眾8日晚間走上伊朗多個城市的街頭，高喊高喊「打倒獨裁者」等口號，並縱火焚燒官方建築。

追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks今天表示：「即時數據顯示，伊朗正處於全國性網路中斷。」

在持續升高的抗議中，示威群眾公開呼籲終結神權統治，這波抗議浪潮被視為伊朗伊斯蘭共和國成立45年多來所面臨的最嚴峻挑戰之一。

廣告 廣告

哈米尼在示威浪潮自3日升級以來首次發表公開談話，他在對支持者的演說中展現出強硬立場。

哈米尼在國營電視播出的演說中，將示威者稱為「破壞者」與「蓄意搗亂者」。

哈米尼補充說，美國總統川普(Donald Trump)的雙手「沾滿成千上萬名伊朗人的鮮血」，顯然指的是美國支持並且參與以色列去年6月對伊朗發動的戰爭。他並預言，這位「傲慢的」美國領導人將會如同1979年革命前統治伊朗的王朝般遭到「推翻」。

哈米尼在對支持者的演說中說：「昨晚在德黑蘭，一小撮破壞者為了取悅美國總統，來破壞屬於他們自己的建築。」台下群眾隨即高喊「打倒美國」。

川普8日深夜表示，「推翻那個政權的熱情令人震撼」，並警告若伊朗當局，若以殺害示威者回應抗議，「我們將狠狠反擊，我們已準備好這麼做」。

法新社查證過的影片顯示，在8日深夜，德黑蘭寬廣的的艾雅托拉卡沙尼大道(Ayatollah Kashani Boulevard)一帶湧入大量人群，並有車輛鳴喇叭聲援。在人群中可聽見高喊「打倒獨裁者」，直指現年86歲、自1989年起統治伊朗的哈米尼。

人權團體指控當局，在近來的示威潮中向群眾開火。根據挪威人權組織「伊朗人權」(Iran Human Rights, IHR)，至少有45人在示威活動中喪生。(編輯：楊翎)