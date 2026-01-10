即時中心／廖予瑄報導

伊朗從去（2025）年12月開始，接連因經濟不振等問題，爆發大規模反政府抗議，並示威抗爭行動已持續第13天，並蔓延至全國31省、逾百個城市與城鎮，目前已知至少有62人不幸喪生。德黑蘭政府昨（9）日已暗示安全部隊可能會鎮壓示威群眾。至於美國總統川普則表示「支持抗議群眾」，並稱若有和平抗議者遇害，「美國必定對伊朗發動攻擊。」

川普8日受訪問時揚言，「我已讓伊朗知道，目前已發生許多暴動，要是他們如過去一般，在有暴動時就開始殺人，我們（美國）將出手痛擊」；他說，不確定是否非要追究「某人責任」，但若伊朗當局對示威者的罹難有直接責任，「那他們將付出慘痛代價。」

對此，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則予以駁斥，並批評川普「雙手沾滿伊朗人的血」，還在電視演說中表示，「伊朗不會屈服」；哈米尼的支持者甚至還在伊朗國營電視台播放的新聞畫面中，高喊「美國去死」。

哈米尼的支持者在電視畫面中親吻伊朗國旗說，「我願為這面旗幟獻出生命」。（圖／翻攝自X）

根據「人權運動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency）資料，伊朗的示威事件，至少造成62人死亡、2,300多人遭到拘留。「華盛頓近東政策研究所」（Washington Institute for Near East Polic）資深研究員戴格瑞斯（Holly Dagres）也指出，伊朗民眾的社群媒體貼文顯示，人民響應前王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的呼籲，在8、9日晚間8時走上街頭的號召，「這已改變了抗議行動的潮流」，並對於抗爭嚴肅以對，盼推翻伊斯蘭共和國。他說，「這正是伊朗網路被切斷的原因，因為要避免世界看到這些抗議行動；不幸的是，切斷網路可能也是為安全部隊屠殺抗議群眾提供掩護。」

伊朗民眾盼盼推翻伊斯蘭共和國。（圖／翻攝自X）





隨著抗爭與制裁加劇，伊朗貨幣里亞爾（rial）在去年12月崩盤，跌到140萬里亞爾比1美元，創下新低。美國財長貝森特8日時也提到，伊朗經濟岌岌可危、高度緊張的時刻，「川普不希望他們傷害更多示威者。」

根據外媒《紐約時報》9時報導，約有10多名匿名目擊者在電話訪問中指出，德黑蘭多個社區和伊東聖城麥什赫德、伊南的布什爾及希拉茲與伊斯法罕等地街頭，8日晚間均湧現大批不分男女老幼的群眾。而伊朗司法總監則指控，這波示威抗議是由敵人策畫，「伊朗政府不會手下留情。」

德黑蘭各地政府建築物9日晚間起火燃燒，並出現暴力事件。（圖／翻攝自X）

德黑蘭各地政府建築物9日晚間起火燃燒，並出現暴力事件。（圖／翻攝自X）

從網路上的影片可以看到，8日晚間的示威活動起初大致和平，然而德黑蘭各地政府的建築物卻起火燃燒，並出現暴力事件，示威者焚燒汽車、建築物與街上物品；示威者們在聽見槍響後，便如鳥獸散，但影片無法確認槍聲是否來自當局的維安部隊。

原文出處：快新聞／伊朗抗議已釀62死！德黑蘭起火畫面曝 川普震怒「將付出慘痛代價」

