伊朗抗議延燒至少35死逾千人被捕 當局誓言不寬容「暴徒」

伊朗時而致命的抗議活動已經持續超過一週，伊朗司法總監5日表示，儘管民眾有示威抗議的權利，但絕不會寬容「暴徒」。人權團體則表示，與抗議有關的死亡人數上升至35人，並有超過1200人被遭到逮捕。

這番發言正值美國總統川普(Donald Trump)警告伊朗，如果當局殺害任何抗議者，伊朗「將遭到美國嚴厲打擊」。

這波抗議始於去年12月28日，首都德黑蘭的商店因為不滿物價高漲和經濟停滯而發動罷工。抗議活動隨後蔓延至其他城市，並擴大至提出政治訴求。

根據伊朗司法部門媒體「米珊報」(Mizan)，伊朗司法總監艾杰(Gholamhossein Mohseni Ejei)說：「我指示檢察總長和全國各地的檢察官，依法堅決打擊暴徒與支持他們的人…絕不寬恕或縱容。」

艾杰指出，伊朗「傾聽抗議者和它們的批評，並將他們與暴徒區分開來。」

美聯社報導，總部位於美國的人權行動者新聞通訊社(Human Rights Activists News Agency)指出，與抗議有關的死亡人數已經增加到至少35人，其中有包含29名抗議者、4名兒童，以及2名伊朗安全部隊成員。

人權行動者新聞通訊社依據伊朗境內的活動分子網路進行報導，在過去的動亂中其報導是精確的。

伊朗半官方、據信與伊朗革命衛隊關係密切的法斯通訊社(Fars)5日晚間報導，約250名警察和45名革命衛隊旗下的巴斯杰(Basij)全志願部隊，在示威抗議中受傷。

法新社依據官方聲明與媒體報導統計指出，伊朗31個省份中有23省發生抗議活動，並有45個城市受到程度不一的影響，其中大多是集中在西部的中小型城市。