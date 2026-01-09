伊朗抗議怒火中 流亡王儲尋求再起

伊朗已故末代國王巴勒維長子、流亡美國的芮沙．巴勒維（下稱芮沙），正號召民眾發起更大規模的示威抗議。這位前王儲又一次尋求在伊朗未來政局扮演角色。

巴勒維在伊朗一九七九年的伊斯蘭革命中被推翻。當年革命席捲巴勒維王朝時，芮沙正在與其父友好的美國接受戰機飛行員訓練。王朝的垮台使年輕王儲芮沙與家人突失國籍，只能靠流亡中的保皇派和同情者度日。

此後數十年，芮沙胞妹與胞弟先後自戕，六十五歲的芮沙成為巴勒維王朝象徵性領袖。他現居美國，在美國南加大獲政治學學位，還娶伊朗裔美國人為妻，共生育三名女兒。

巴勒維王朝是快速現代化，並與西方國家關係密切的時代。有人回憶那也是審查制度與祕密警察「沙瓦克」的時代。芮沙在伊朗的民意支持度起伏不定，一九八○年他還在埃及開羅舉行象徵性的「登基大典」。與部分伊朗流亡人士不同，他拒絕使用暴力，並和「伊朗人民聖戰者組織」等武裝團體保持距離。

支持者認為，芮沙是唯一具知名度，而且長期主張和平改革的伊朗反對派人物。批評人士則指出，他過度依賴海外支持，並質疑經數十年政治動盪的伊朗民眾是否願信任流亡領袖。

在伊朗缺乏可信的民調下，難以得知芮沙真實的民意支持度。有些伊朗人仍敬重其姓氏；有些則擔心，即使披上民主的外衣，到頭來仍可能只是以一個未經自由選舉的領袖取代另一個。

