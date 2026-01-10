伊朗抗議持續 特朗普發出武力警告

（德國之聲中文網）伊朗主要城市爆發的大規模街頭抗議已進入第13天。盡管當局實施了嚴厲的斷網措施，德黑蘭、馬什哈德等地的示威活動依然在夜間持續。社交媒體上流傳的視頻顯示，德黑蘭薩達塔巴德區的民眾在陽台上敲擊鍋碗並高呼反政府口號，街頭車輛也鳴笛表示支持。

根據總部位於挪威的“伊朗人權”組織（IHRNGO）報告，已有至少51名抗議者被殺，其中包括9名兒童。另一家人權機構HRANA則指出，已有超過2300人被捕。多方消息稱，德黑蘭等地的醫院人滿為患，布滿了被橡皮子彈擊傷的示威者。

流亡王儲呼籲“最後一戰”

伊朗末代沙阿（Shah）之子、流亡美國的王儲禮巴列維（Reza Pahlavi）近日頻繁發聲，號召伊朗民眾“佔領城市中心”。他敦促石油、能源及交通部門的工人舉行全國性大罷工，並表示自己正准備結束流亡返回祖國。巴列維直言：“我們不再僅僅是走上街頭，我們的目標是奪取城市主權。”

特朗普發出武力警告

美國總統特朗普周五對伊朗局勢發表了強硬評價。他形容伊朗政府陷入了“巨大的麻煩”，並警告德黑蘭當局不要開啟殺戮。

“你們最好別開火，否則我們也會開火，”特朗普表示。他補充說，雖然美國目前沒有派遣地面部隊的計劃，但如果伊朗繼續殺害示威者，美軍將打擊其“痛處”。

歐洲三國強烈譴責

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克龍與英國首相斯塔默發表聯合聲明，對伊朗安全部隊的暴力行為表示“深切關注”。

聲明強調，伊朗當局有責任保護其公民，必須允許民眾在不受報復的情況下行使言論自由與和平集會的權利。德國外交部長瓦德普爾（Johann Wadephul）此前也重申，和平表達意見是基本權利，譴責任何對示威者的過度武力。

斷網掩蓋下的“屠殺”隱憂

諾貝爾和平獎得主伊巴迪（Shirin Ebadi）警告稱，全國性的斷網並非技術故障，而是政府為了掩蓋罪行而采取的戰術。網絡監測組織Netblocks證實，伊朗的互聯網連接已下降至正常水平的1%左右。伊巴迪呼籲西方政府不要保持沉默，因為“沉默就是縱容”。

伊朗官方媒體則首次承認了抗議活動的存在，但將其定性為由美、以“恐怖代理人”策動的暴亂，並聲稱已抓獲多名滲透進示威人群的以色列摩薩德特工。

（德新社、法新社、路透社）

作者: 德正 (法新社、美聯社、德新社、路透社)