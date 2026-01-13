伊朗抗議擴散180城！示威者縱火、砸清真寺大喊「要自由」

伊朗示威持續延燒，民眾砸清真寺、各種縱火、大喊「要自由」向世界求援。（示意圖／Pexels）





伊朗示威持續延燒，民眾砸清真寺、各種縱火、大喊「要自由」向世界求援。而美國總統川普已經表態將出手介入，昨天才警告將採取「非常強硬措施」，最新宣布要即刻對與伊朗有商業關係的國家徵收25%關稅。

漆黑的夜晚，被一團的火球點亮，抗議者正在焚燒一輛汽車。伊朗示威進入第三周，怒火仍在升溫，街頭情勢也依舊失控。

縱火事件在各地接連上演，街邊商店被燒得一片焦黑，連銀行也被燒成廢墟，甚至清真寺也難逃焚毀命運。

監視器畫面可以看到一群身穿黑衣的人進入，德黑蘭一座清真寺肆意破壞，隔天還直接縱火將清真寺焚燒。示威群眾：「說出來，自由自由自由，說出來，自由自由自由。」

伊朗民眾高喊自由向世界求援，美國總統川普也表態要出手介入，昨天才警告將採取非常強硬的措施，最新宣布要對伊朗祭出全面經濟制裁。

CNBC主播：「川普總統稍早，在真實社群上發文表示即日起，任何與伊朗進行商業往來的國家，與美國進行的所有貿易都將被課徵25%的關稅。」

國際局勢緊繃，接下來會是轉機還是危機，全球屏息以待。

