伊朗抗議暴動加劇 美不排除介入

記者賴韋廷／綜合報導

伊朗大規模抗議進入第2週，群眾不滿通貨膨脹及高物價的暴動方興未艾，迄今已造成至少35死、1200多人被捕。由於美國總統川普曾揚言軍事介入、反制伊朗鎮壓行動，也升高美國干預的可能性。

「半島電視臺」6日報導，伊朗示威潮持續蔓延，已知全境31個省中，至少有27省250多個地點出現抗議浪潮，有消息指出，德黑蘭當局的安全部隊，在馬萊克沙希地區的軍事基地附近開槍射殺群眾，還闖入醫院搜捕受傷示威民眾。國際人權組織數據顯示，抗議行動迄今已造成至少35人喪生，絕大多數為手無寸鐵民眾。

廣告 廣告

由於伊朗貨幣嚴重貶值，導致市場無法正常交易，首都德黑蘭商家去年12月28日發動罷市，揭開抗議序幕。截至6日，伊朗貨幣里亞爾（Rial）已貶值到1美元兌147萬里亞爾，讓民眾苦不堪言，也使德黑蘭當局長期高壓統治面臨強大民意反彈。

川普一週內兩度警告，若德黑蘭當局殺害抗議者，美國將「嚴厲打擊」。由於美軍運輸機近日大舉飛往歐陸與中東，不排除將與以色列合作，再次對伊朗的核設施發動打擊，也使中東區域前景持續緊繃。

伊朗貨幣出現毀滅式崩盤，147萬里亞爾只能兌換1美元。（達志影像／歐新社資料照片）