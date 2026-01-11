伊朗抗議死亡人數攀升 各界憂鎮壓恐成「大屠殺」

伊朗近3年多來規模最大的反政府抗議行動已造成至少192名示威者喪生，外界對當局鎮壓行動恐演變為「大屠殺」的憂慮持續升高。

這波抗議最初因物價高漲引發，現已演變為反對1979年革命後建立的神權體制，並持續逾兩週。儘管當局實施超過60小時的網路封鎖，抗議近日仍在德黑蘭(Tehran)、麥什赫德(Mashhad)等城市擴大，相關影片陸續流出。

總部設於挪威的「伊朗人權」(Iran Human Rights)指出，死亡人數可能遠高於目前統計；美國「人權運動人士通訊社」(Human Rights Activists News Agency)亦警告，在資訊封鎖下，已有數百人遭殺害，醫院不堪負荷，且有示威者遭刻意射擊眼部。

伊朗當局稱已進行「大規模逮捕」，並譴責示威為「暴動」行為。

美國總統川普(Donald Trump)公開支持示威，並警告伊朗當局，若「開始殺害人民」，美方將採取軍事行動。以色列外交部長薩爾(Gideon Saar)則呼籲歐盟將伊朗革命衛隊(Iran's Revolutionary Guards Corps)列為恐怖組織，並表示以色列支持伊朗人民「爭取自由」。

伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)警告，若美國對伊朗採取軍事行動，美軍與以色列將成為「合法目標」。