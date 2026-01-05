伊朗抗議潮若致政權垮台 傳最高領袖擬逃往莫斯科

（中央社倫敦5日綜合外電報導）伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第2週，根據一份情資報告，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已預做規劃，若政權垮台，他將逃往俄國首都莫斯科。

根據這份分享給英國「泰晤士報」（The Times）的報告，若哈米尼的安全部隊無法制止日益擴大的示威活動，抑或是在動亂中棄他而去，86歲的哈米尼將與助手與家人一起逃出伊朗首都德黑蘭。

「以色列時報」（The Times of Israel）引述泰晤士報的消息報導，一名知情人士透露，上述「B計畫」涉及哈米尼本人，以及與他極為親近的夥伴與家人，包括他的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）。

穆吉塔巴似是哈米尼的指定接班人。

2024年12月，敘利亞反抗軍攻入首都大馬士革時，時任敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）也選擇逃往莫斯科。

阿塞德是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及哈米尼的盟友。（編譯：楊昭彥）1150105