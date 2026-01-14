伊朗抗議燒遍全國 神權統治仍屹立不搖的「5大護甲」曝光

伊朗民眾1月9日在德黑蘭參加反政府抗議活動。（美聯社）



伊朗政府正面臨內外交迫的局勢，但多名外交官與分析家指出，該國至今仍未出現足以撼動政權的內部裂痕。伊朗政府擁有近百萬人的龐大安全部隊、盤根錯節的國家體制、神權統治的忠實擁護者，再加上幅員遼闊，以及族群結構複雜，成為伊朗政權長期承壓不倒5大主因。

伊朗雖正面臨全國性抗議活動，又被美國總統川普威脅要軍事介入，但目前仍看不出伊朗伊斯蘭共和國的安全菁英階層出現裂痕。而這種裂痕才可能終結這個世界上韌性最強的政府之一。

廣告 廣告

路透社採訪了2位外交官、2位中東政府人士和2位分析師，他們皆表示，除非街頭動盪和外部壓力能促使高層倒戈，否則這個體制即便已被削弱，仍很可能撐得住。現年86歲的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾挺過以往多次動亂。中東研究所（Middle East Institute）塞勒姆（Paul Salem）表示，這是自2009年以來的第5次重大起義，證明了即使政府面臨深刻且未解決的內部危機，仍具有韌性與凝聚力。

伊朗5大護甲：安全部隊、國家體制、支持者、幅員遼闊、人口結構複雜

伊朗政府的韌性主要來自於5大護甲。曾在歐巴馬政府初期擔任國務院顧問、現任約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）國際事務與中東研究教授的納斯爾（Vali Nasr）說，伊朗擁有多層次的安全體系，以伊朗革命衛隊（IRGC）和巴斯基（Basij）民兵組織為支柱，兩者合計人數接近100萬，這使得在沒有內部裂解的情況下，想靠外部施壓來迫使伊朗屈服，難度極高。他說，「要讓這類事情成功，群眾必須在街頭持續更長一段時間。而且國家本身必須出現分裂，像是國家的一些部門，尤其是安全部隊，必須倒戈。」

至於其他4點，美國前外交官、伊朗問題專家艾爾（Alan Eyre）指出，若要改變這種情況，抗議者必須產生足夠的動力，才能克服國家的根基優勢：強大的制度、忠於神權統治的大量支持者，以及一個幅員遼闊且擁有9000萬人口結構複雜的龐大國家。

「委內瑞拉模式」套用伊朗？ 國家體制不同阻礙多

雖然伊朗即便面對內部抗議與外部施壓，其神權統治仍無動搖跡象，但美國總統川普也不斷重申「軍事介入」已成為選項之一。1名白宮官員在回覆路透社時表示，川普可以動用「所有選項」來處理伊朗局勢，而川普在去年對伊朗和委內瑞拉的軍事行動中，展現「他說到做到」的態度。

1名外交官與3名分析人士指出，美國政府和以色列政府的部分圈子越來越傾向於「委內瑞拉模式」的構想，也就是計畫移除伊朗的最高權力核心，並向其他國家機器釋出訊號：只要配合，就能留任。但這一模式若套用在伊朗身上，將遭遇重重阻礙。與委內瑞拉不同，伊朗是一個擁有已盤根錯節數十年安全國家體系、深厚的制度凝聚力，以及一個幅員遼闊且民族構成複雜的國家。

川普若出手將採快狠準風格 或致伊朗民族、教派割據分裂

華府智庫華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）研究員馬可夫斯基（David Makovsky）表示，若川普採取行動，應該會是一次迅速且衝擊力強的行動，而非長期軍事行動，「他在找一個可能改變局勢的單一動作，但問題是，那會是什麼？」

2名地區官員和2名分析人士告訴路透社，外國軍事行動可能會使伊朗沿著民族和教派界線分裂，尤其是在歷來具有反抗傳統的庫德族地區和遜尼派俾路支人（Balush）地區。然而，由於美國的軍事力量正分散在其他地方，在此地行動存在一定程度的限制，外交官對此指出，相關部署可以迅速調整。

更多上報報導

美國盯場下解禁！路透：委內瑞拉石油恢復出口 逐步取消減產政策

五角大廈投資320億入股L3Harris新公司 強化薩德與飛彈發動機供應

美國批准輝達H200晶片銷往中國 北京卻說「必要時」才讓企業購買