伊朗抗議第6天再增2死 最高領袖哈米尼稱「誓讓敵人屈膝」

伊朗全國性抗議活動進入第6天，當地時間3日再傳出2人死亡消息，使得這場由抗議轉為暴力衝突的示威活動死亡人數攀升至10人。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）首度對示威活動表態，承認民眾抗議權利，但誓言「讓敵人屈膝」。

伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）

根據伊朗官方媒體報導，示威活動已蔓延至全國31個省分中的22個省分，抗議民眾不滿政府處理經濟危機的方式，伊朗里亞爾的匯率跌到史上最低更加劇民怨。3日晚間，在距離德黑蘭南方80英里的宗教聖城庫姆（Qom），有人在抗議活動中引爆一枚手榴彈，造成2人死亡。

廣告 廣告

伊朗安全官員聲稱，有一名男子攜帶手榴彈意圖攻擊民眾，庫姆是許多什葉派神學院的所在地。另外在哈爾辛鎮（Harsin），一名身分不明的伊朗革命衛隊志願軍成員在槍械和刀械攻擊中喪生。

對於日漸失控的示威活動，伊朗最高領袖哈米尼在社群平台X上寫道：「抗議是合法的，但抗議不同於暴動。我們與抗議者對話，官員必須與抗議者對話，但與暴動者對話毫無意義。」

有心人士透過「欺騙、謊言、誹謗、誘惑和謬誤論點」在社會內部製造懷疑。他還寫道：「我們將讓敵人屈膝」。

這場抗議活動在1日轉為致命衝突，當時政府在西南部城市洛德甘（Lordegan）向抗議群眾開火，造成2人死亡。據伊朗國際電視台（Iran International）報導，1日遇害的抗議者之一被確認為阿米爾侯賽因·巴亞提（Amirhossein Bayati），是來自西部城市哈馬丹（Hamedan）的咖啡店老闆。

報導聲稱，伊朗當局阻止巴亞提的家人見到他的遺體，並沒收了他們的手機。另一名遇害的抗議者被確認為薩賈德·瓦拉馬內什（Sajjad Valamanesh），沒有隸屬任何政黨，支持君主制。

伊朗對示威者的鎮壓也引來國際社會關注，美國總統川普（Donald Trump）在Truth Social上寫道：「如果伊朗射殺並暴力殺害和平抗議者（這是他們的慣例），美國將前來拯救他們。」

延伸閱讀

張瀞文/石油與美元霸權：拆解川普「斬首馬杜洛」的金融暗線

美國斬首馬杜洛政權為石油？赫格塞斯：為了自由、安全、繁榮

美軍「斬首」馬杜洛政權 川普：委國副總統已宣誓就任、願與美合作