伊朗抗議鎮壓 停屍間塞爆、遺體堆祈禱室

[NOWnews今日新聞] 伊朗自上月起爆發大規模抗議，隨著大規模反政府示威持續進行，有三家伊朗醫院的工作人員透露，醫療設施已被死傷者「淹沒」，目前收治的死傷者數量已經超出負荷，甚至連停屍間都放不下，只能疊放在祈禱室。許多年輕人遭槍射擊，子彈擊中頭部和心臟，還有人連CPR都來不及做就斷氣了。

根據英國廣播公司（BBC）報導，伊朗抗議活動持續延燒，隨著大規模反政府示威持續進行，當地醫療機構也陷入緊繃狀態。

醫院內部的慘狀

兩名醫療人員證實，他們處理的槍傷包含實彈和霰彈造成的傷口。

德黑蘭一名醫院工作人員描述「極其恐怖的畫面」，稱傷員多到工作人員根本沒時間進行心肺復甦術（CPR）。這名醫療人員表示，大約有38人死亡，許多人一送到急診床就斷氣了。「年輕人的頭部和心臟遭到直接射擊。許多人甚至沒能抵達醫院。」

醫療人員說，「屍體數量多到太平間放不下，只能重疊堆放；太平間滿了之後，他們把屍體疊放在祈禱室裡。」他強調，死傷者多為20至25歲的年輕人。

眼科醫院進入危機模式

一名透過星鏈（Starlink）與BBC聯繫的醫生表示，德黑蘭主要的眼科中心法拉比醫院（Farabi Hospital）已進入危機模式，急診服務癱瘓，所有非緊急手術均已取消，員工被召回處理緊急個案。

另一名來自伊朗中部卡尚市（Kashan）的醫生告訴BBC，許多受傷的示威者眼睛中彈。在8日晚間也有類似報導：一名德黑蘭醫生目睹一人眼睛中彈，子彈直接從腦後穿出。

抗議範圍擴及全國

這場示威自兩週前始於首都德黑蘭，最初是針對經濟困境。此後已蔓延到伊朗所有省份的100多個城鎮。據信已有數百名示威者死傷，更多人被拘留。BBC波斯語頻道已確認26名死者的身份，其中包括6名兒童。

安全部隊成員亦有傷亡，一人權組織稱死亡人數為14人。

BBC波斯語頻道證實，單是拉什特市的波爾西納醫院，9日晚間就送來70具遺體。由於停屍間容量不足，遺體只能先行移出。一名醫院消息人士稱，當局要求罹難者家屬支付70億里亞爾（約台幣22萬元或7000美元）才能領回遺體安葬。

由於伊朗自8日晚間起陷入近乎完全的網路封鎖，且國際媒體無法進入報導，核實訊息極為困難。

國際反應與軍事威懾

美國9日再次強調，殺害示威者將遭到軍事回應。針對最新事態發展，川普稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手！」

歐盟執委會主席范德賴恩10日表示，歐洲支持伊朗人民的大規模抗議，並譴責「暴力鎮壓」。法國總統馬克宏、英國首相施凱爾與德國總理梅爾茨於9日發表聯合聲明，呼籲伊朗當局允許言論與和平集會自由，不應擔憂遭到報復。

但伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）態度強硬，稱伊朗是建立在數十萬人流血的基礎上，「面對否定這一切的人，我們絕不退縮」。他指責抗議者是「試圖取悅美國總統」的破壞分子。伊朗指責美國將和平示威轉變為所謂的「暴力顛覆行為和廣泛的破壞活動」。

