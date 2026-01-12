伊朗抗議：有機構指數百人喪生，當局警告若遭美國攻擊將會報復

[Getty Images]

伊朗警告，若遭到美國攻擊將作出報復。與此同時，BBC的消息來源與活動人士表示，在政府持續升高的鎮壓行動中，已有數百名示威者被殺。

一名在德黑蘭的消息人士於周日向BBC表示：「這裡的情況非常、非常糟糕。很多朋友都被殺了。他們用實彈射擊，整個就像戰區一樣，街上滿是血跡。他們用卡車把遺體運走。」

BBC在一段德黑蘭附近一間停屍間的影片中，點算到約180個屍袋。美國人權組織「人權行動新聞社」（Human Rights Activist News Agency）表示，已核實全國共有495名示威者及48名安全人員死亡。

該組織又稱，在過去兩週的動盪中，另有約10,600人被拘留。

美國威脅因示威者被殺事件對伊朗發動打擊。特朗普周日表示，伊朗領導人給他打過電話，「他們想要協商」。

但他補充說，美國「可能在會晤前採取行動」。

特朗普並未具體說明美國正在考慮哪些行動，但表示「我們在考慮一些很強硬的選項」。一名官員向BBC美國新聞夥伴CBS表示，特朗普已聽取有關對伊朗進行軍事打擊的選項簡報。

還有官員向《華爾街日報》透露，其他可能手段包括在網上加強反政府資訊、對伊朗軍方使用網絡武器，或進一步施加制裁。

伊朗國會議長警告，若美國發動攻擊，以色列以及美國在區內的軍事與航運設施，將成為合法攻擊目標。

這場抗議最初因通脹飆升而爆發，如今已演變為要求結束最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的教權統治。

伊朗總檢察長表示，任何參與抗議的人都將被視為「與真主為敵者」，該罪名可判處死刑；哈梅內伊則將示威者斥為一群試圖「取悅」特朗普的「破壞分子」。

周日，伊朗宣布為其所稱「在伊朗對抗美國與以色列的國家戰爭中喪生的烈士」舉行為期三天的哀悼。

多間醫院的醫護人員向BBC表示，近幾日來，大量死亡和受傷的示威者令院方不堪負荷。

BBC波斯語已核實，周五晚上有70具遺體被送入拉什特市（Rasht）一間醫院。一名德黑蘭醫院的醫護人員告訴BBC：「大約有 38 人死亡。很多人一到急診病床就斷氣了……年輕人的頭部、心臟都被直接射擊，許多人甚至來不及被送到醫院。」

BBC及多數國際媒體無法在伊朗境內進行採訪，而伊朗政府自周四起實施網絡封鎖，使得取得與核實資訊變得困難。

仍有部分影像流出，包括有影片顯示德黑蘭省法醫鑑定與實驗中心——位於卡里扎克的停屍間內有一排排屍袋。

另有一段影片顯示，約180具被裹屍布包裹或覆蓋的遺體，大多被放置在露天空地上。畫面中可聽到呼喊與哀號聲，似乎是正在尋找親人的民眾發出。

為保護仍然在世者的身份，免被當局進一步迫害，相關畫面已被模糊處理。

BBC事實核查證實的多段近期影片顯示，在伊朗第二大城市馬什哈德，示威者與安全部隊爆發衝突。

畫面中可見蒙面示威者躲在垃圾桶與燃燒的火堆後方，遠處則是一列安全部隊。一輛疑似巴士的車輛陷入火海。

現場可聽見多次槍聲，還有類似敲打鍋盆的聲響。

在附近一座行人天橋上，一名身影似乎向多個方向連續開槍，另有數人躲在圍欄後方避難。

在德黑蘭，一段經核實的周六晚間影片顯示，示威者佔據了吉沙（Gisha）地區的街道，在普納克廣場（Punak Square）可聽見敲打鍋盆的聲音，赫拉維（Heravi）地區則有群眾遊行，高呼結束教權統治的口號。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）將動亂歸咎於美國與以色列。

他在未提出證據的情況下表示：「他們在國內外訓練特定人員，從境外把恐怖分子帶入國內，縱火焚燒清真寺，並在拉什特攻擊市場與行會，燒毀市集。」

然而，經BBC波斯語與BBC事實核查核實的影像顯示，伊朗安全人員在多個地區向示威群眾開槍，包括德黑蘭、西部的克爾曼沙省，以及南部的布什爾地區。

經過核實的、上週末在西部城市伊拉姆市中心拍攝的多段影片亦顯示，安全部隊朝霍梅尼醫院（Imam Khomeini Hospital）方向開火，當時示威者正在該處集會。

目前，伊朗的網絡連線大多僅限於國內內聯網，對外連結受到嚴格限制。但在這波抗議期間，當局首次連內部網絡也進行嚴重封鎖。

一名專家向BBC波斯語表示，此次封網的嚴重程度，甚至超過2022年「女性、生命、自由」（Women, Life, Freedom）運動期間。

網絡研究員阿里雷扎・馬納菲（Alireza Manafi）指出，唯一可能連接外界的方式是透過星鏈衛星系統（Starlink），但他警告用戶必須格外小心，因為這類連線可能被政府追蹤。

巴列維向示威者喊話：「我很快就會與你們一起」

周日，流亡海外、現居美國的伊朗末代巴列維國王之子禮薩・巴列維（Reza Pahlavi）在社交媒體上向示威者發表訊息。示威者近來呼籲他回國。他表示特朗普已「密切關注你們難以言喻的勇氣」。

他寫道：「世界各地的同胞正驕傲地為你們發聲。」並承諾：「我知道，我很快就會站在你們身邊。」

巴列維聲稱，伊斯蘭共和國正面臨「嚴重的傭兵短缺」，並指「許多武裝與安全部隊人員已離開崗位，或拒絕執行鎮壓人民的命令」。BBC無法核實這些說法。

他呼籲民眾在周日晚間繼續抗議，但提醒要結伴或留在人群中，不要「危及自己的生命」。

在英國，社交媒體流傳的影片顯示，示威者在周六與周日兩度從伊朗駐倫敦大使館的陽台上移除伊朗國旗。

根據伊朗國營媒體報道，伊朗已就相關事件傳召英國駐德黑蘭大使。

這次抗議行動是自2022年以來規模最大的一次。當年，一名年輕的庫爾德族女性阿米尼（Mahsa Amini）因涉嫌未正確佩戴頭巾而遭道德警察拘留，並在羈押期間死亡，引發全國性騷亂。

人權組織指出，當時在數個月內，超過550人被安全部隊殺害，另有20,000人遭拘留。

薩魯什·帕克扎德（Soroush Pakzad）、羅札·阿薩迪（Roja Assadi）補充報導