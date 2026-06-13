伊朗拿到所有好處？川普：假報導完全不實

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美國總統川普稱即將和伊朗簽署諒解備忘錄。路透社示意圖



美國與伊朗週五（6/12）各自釋出即將簽署和平備忘錄訊號。伊朗媒體報導聲稱，伊朗可在完成簽署後立刻獲得部分凍結資金，且不會在核議題立刻做出承諾。若伊朗媒體報導為真，德黑蘭可說是協議的大贏家。但美國總統川普立刻予以駁斥，稱相關報導完全與事實不符。

川普週五在社群媒體（Truth Social）發文寫著：「伊朗洩漏給假新聞的訊息和我們同意的書面內容完全無關。他們所說的話，包括他們宣稱達成協議的軟弱且可悲的聲明，都與事實完全不符。一群非常不老實的人，和他們打交道根本無法要求信任。真是令人嘆為觀止啊！」

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美國副總統范斯也加入川普譴責伊朗媒體報導行列。他在X平台發文說：「我看到有關重啟（荷姆茲）海峽和終結伊朗核武協議有關的假訊息。首先，伊朗人沒有拿到任何金錢，也不會只靠單純簽屬協議或參加會議就解除凍結資金。」

范斯強調，伊朗只有在達到協議中的條件下，才可能獲得經濟利益。

伊朗國家通訊社伊通社（IRNA）和半官方梅爾通訊社（Mehr）等伊朗媒體週五稍早報導，伊朗與美國即將簽署的諒解備忘錄中寫明須解凍伊朗240億美元凍結資金，其中一半須在簽署後立即支付。此外，針對伊朗的制裁也將在60天內解除。美國則承諾不會在該區域增加更多軍事力量，也不會對伊朗加諸新制裁。

根據伊朗媒體報導，德黑蘭不會在核問題上做出任何新承諾，也不會放棄對荷姆茲海峽的管理權。

路透社報導，若上述報導為真，伊朗可說是這項協議的大贏家，而川普幾乎空手而歸。

一名不具名美國資深官員則向路透社表示，伊朗承諾會「摧毀且移除」所有核原料，而其核子發展計畫也會就此終結。據悉，伊朗手上約有408公斤的高濃縮鈾。

該官員說：「在他們沒有做到之前，不會有任何資金解凍。荷姆茲海峽則會重啟，伊朗不會再金援任何恐怖組織。這是他們已經同意的，這是一項基於績效的協議。」

另有伊朗消息表示，這項諒解備忘錄將解除對伊朗石油的制裁、解凍數十億美元資金，並解除所有敵意攻擊，包括黎巴嫩在內。根據伊朗的說法，核問題將在接下來的60天協商期間討論。

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