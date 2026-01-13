伊朗持續斷網！屍袋密密麻麻影像駭人 倉庫慘淪停屍間「焦急家屬心碎認屍」

儘管德黑蘭當局持續實施嚴格的網路封鎖，，但民眾連日突破封鎖流出的影像揭露了令人心碎慘狀。（翻攝畫面）

伊朗因經濟惡化引發的大規模反政府示威已進入關鍵階段，儘管德黑蘭當局持續實施嚴格的網路封鎖，試圖掩蓋鎮壓真相，但民眾連日突破封鎖流出的影像揭露了令人心碎慘狀。位於德黑蘭南部的卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）目前人滿為患，不僅院內走廊與庭院擺滿遺體，連鄰近的倉庫都已被緊急改建成臨時停屍間，畫面顯示屍袋密密麻麻地排列，顯示死亡人數遠超官方預期。

《CNN》報導，根據流出的影像與人權組織「伊朗人權活動家通訊社」（HRANA）的資訊，卡里扎克法醫中心目前估計存放超過250具遺體。由於死亡人數過多，該設施內部的冷藏空間早已不堪負荷，大量包裹在黑色屍袋中的遺體被直接擺放在露天庭院、未鋪設的泥土地，甚至就位在停車場的車輛旁。

廣告 廣告

死亡人數過多，大量包裹在黑色屍袋中的遺體被直接擺放在露天庭院、未鋪設的泥土地，甚至就位在停車場的車輛旁。（翻攝畫面）

目擊者拍攝的畫面顯示，大批焦急的民眾聚集在法醫中心的螢幕前，試圖透過死者照片辨認失蹤的親人。更有影片記錄下鄰近一座大型倉庫內部，被臨時改造成停屍空間後，地面與金屬桌上整齊排列著長長的屍袋陣列，空氣中瀰漫著家屬的哀號與困惑。

有影片記錄下鄰近一座大型倉庫內部，被臨時改造成停屍空間。（翻攝畫面）

面對慘烈的死亡景象，伊朗官媒則揭露「另一套劇本」。官媒記者在報導中堅稱，這些死者大多是無辜「普通平民」，並非示威者，更將其死因歸咎於「暴徒」投擲石塊或動亂所致。伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）日前也公開發表談話，試圖區分「和平抗議者」與「破壞社會的暴徒」，檢察總長更強硬威脅將對後者處以死刑。

然而，國際人權觀察組織（Human Rights Watch）駁斥了這一說法。該組織指出，伊朗當局長期以來從未真正區分兩者，而是將所有大規模示威視為對政權的威脅，進而動用軍用步槍、電擊槍等致死性武力進行鎮壓。

截至目前，伊朗的網路封鎖已進入第6天，導致外界難以掌握即時數據。雖然HRANA指出已有超過500名示威者死亡（含9名未成年人），且有超過萬人被捕，但隨著法醫中心與臨時倉庫不斷湧入遺體，外界擔憂真實的死亡人數可能遠高於此。

這波因經濟崩壞燃起的怒火，已演變為伊朗政府近年來面臨最嚴峻的統治挑戰。隨著越來越多駭人影像流出，國際社會正密切關注這場被掩蓋在數位黑幕下的重大人道危機。

更多鏡週刊報導

川普祭關稅重拳鎖定伊朗貿易夥伴 中國跳腳抗議「脅迫手段無法解決問題」

伊朗血腥掃射鎮壓！社群「街道屍體成堆」影片震撼外流 示威者恐已6000死

今年首例本土M痘！台中男認「曾與異性無套性行為」 衛生局急匡列