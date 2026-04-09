伊朗指責美國違反協議 荷姆茲海峽再關閉 油價跌深後反彈、金價回檔、亞股震盪

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

川普宣布再延後2周對伊朗的攻擊，以利進行和談，在此期間伊朗開放荷姆茲海峽，但通行費照收。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）周三（8 日）指責美國違反了為期兩周的停火協議，引發人們對緊張局勢可能再升級並擾亂能源供應的擔憂。受此影響，國際油價自重挫後今（9 日）早出現反彈。

至上午 9:10 分，六月交割的布蘭特原油（Brent）期貨價格上漲 2.61%，至 97.22 美元／桶；五月交割的西德州中質原油（WTI）期貨漲 0.28%，至 97.37 美元／桶。同時，現貨金價小幅回檔約 0.1%，來到 4,715.1 美元。前一天，布蘭特原油收跌 13.29%，以 94.75 美元／桶作收；西德州原油跌 16.41%，收在 94.41 美元／桶。

廣告 廣告

韓國 KOSPI 指數下跌 1.06% 報 5,810.04 點、韓國小型股 KOSDAQ 指數跌 1.72% 報 1,071.12 點；日經指數「由紅翻黑」跌 287.12 點或 0.51%，至 56,021.3 點、東證指數也轉跌0.47% 至 3,757.53 點；剛開盤的台股於平盤上下震盪，目前小漲 0.04% 至 34,776.3 點、櫃買指數走勢較強，漲0.94% 至 344.4 點。

加利巴夫於社交媒體上發表的聲明中提及，伊朗提出的 10 點停火方案中，美國違反了 3 項。其中包括：以色列持續攻擊黎巴嫩、無人機進入伊朗領空、否認伊朗有濃縮鈾的權利。「我們對美國根深蒂固地不信任，源於其屢次違反各種承諾——令人遺憾的是，這種模式又再重演」。

伊朗國會議長加利巴夫在Ｘ中指控美國違反 10 項提案中的 3 項，「在這情況下，雙邊停火或談判是不合理的。」 圖：Mohammad Bagher Ghalibaf's X

美國副總統范斯（JD Vance）當日在匈牙利訪問期間，回應加利巴夫所謂「無人機入侵伊朗領空」的指控時表示，「停火協議總是會引發混亂」，並重申美國的立場：「伊朗不能進行鈾濃縮提煉」，且停火協議的內容範圍從未擴大至包括黎巴嫩。

萬斯說，「若伊朗想讓這場談判在黎巴嫩衝突中破裂，而他們當時正因黎巴嫩問題遭受重創，黎巴嫩問題與他們無關，美國也從未說過黎巴嫩是停火協議的一部分，那最終是他們自己的選擇。」

美國副總統范斯表示，美伊停火協議的內容範圍從未擴大至黎巴嫩，並批伊朗中斷協議「最終是他們自己的選擇。」 圖 : 翻攝自 IC Photo

加利巴夫發表聲明不到一天前，川普表示，他同意停火兩周，以換取伊朗允許船隻在此期間通過荷姆茲海峽。白宮新聞秘書李維特周三向美媒透露，川普希望海峽「不受限制地開放，包括不收費」。而《金融時報》先前報導，伊朗聲稱船隻必須付通行費，才能通過這條重要的海上航道。

據伊朗官媒法爾斯通訊社（FARS）稍早報導，由於以色列持續襲擊黎巴嫩「違反停火協議」，通過荷姆茲海峽的油輪交通已中斷。伊朗革命衛隊（IRGC）周三表示，經過該海峽的航運活動大幅減緩，隨後停止。據船舶追蹤網站 MarineTraffic 資料，目前未顯示有任何船舶正在通過荷姆茲海峽。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

伊提10點回應! 要求「永久停火」、「解除制裁」 以憂談判失敗持續狂轟

最後期限將至! 川普威脅打擊伊朗能源設施 這5個電廠最危險