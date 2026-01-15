伊朗挑釁暗殺威脅 川普動武箭在弦上？1／川普決定攻擊伊朗？！ 路透：24小時內發動

支持美國總統川普與流亡伊朗王儲的宣傳車，緩緩駛經紐約議會大廈。（AP）

美國總統川普美東時間週三（14日）表示，目前伊朗當局已經停止處決示威者，將會持續觀察事態發展，再決定是否採取進一步行動。 就在美國預防性撤離部分「駐中東基地人員」之際，多名官員也向外媒《路透社》透露，美方可能在未來24小時內，對伊朗採取軍事行動。最新消息更傳出，美軍「林肯號」航母打擊群，正從南海被調往中東地區。

伊朗反示威持續延燒，德黑蘭當局血腥鎮壓下，外界緊盯美國總統川普是否會出手介入。美國總統川普：「我們被告知伊朗的殺戮正在停止，而且已經停止，也沒有任何處決計畫或處決行動。」

川普受訪時強調採取觀望態度，但依舊沒有排除對伊朗動武的可能性。美國新聞主播：「美國正從中東地區部分關鍵基地撤離人員，作為因應區域緊張局勢升高的預防措施，這是美國官員今天（1/14）向《路透社》透露的。」

就在美國預防性撤離部分「駐中東基地人員」之際，多名歐洲與以色列官員也向外媒路透社透露，美方可能在未來24小時內對伊朗採取軍事行動。

美東時間14日，五角大廈周邊的披薩訂單也被發現迅速飆升。長期關注美軍戰機動向的X帳號，也發現近日美軍加油機這幾天現蹤夏威夷停留。

伊朗陸軍義務兵：「川普總統，我們全體人民和軍隊都已做好準備，等待您將伊朗從暴政政權中解放出來。」

而伊朗當局則是在14日無預警宣布關閉領空，禁止大部分航班進入，中東局勢戰雲密布、一觸即發。美國新聞主播（聲音來源）：「這是來自紐約時報的報導，稱伊朗針對川普發出了令人髮指的暗殺威脅，還稱這次子彈不會射偏。」

伊朗電視台更刻意在此時播出川普2024遇刺畫面，更語帶威脅、充滿挑釁意味。中東局勢箭靶弩張，西班牙、義大利等國家都呼籲公民盡速離境，以色列也進入備戰狀態；而沙烏地阿拉伯則率先發聲，表明不讓美軍利用自家領空發動空襲。中東戰火讓相關國家各自選邊站，勢必讓局勢更加複雜難解。

