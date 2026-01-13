伊朗控美以扶植恐怖分子作亂！川普曝：德黑蘭致電尋求核談判

伊朗的示威者走上街頭，圍繞著篝火載歌載舞，歡呼雀躍。（圖／達志／美聯社）

伊朗於12日表示，在美國總統川普（Donald Trump）考慮如何回應伊朗對全國性抗議活動所採取的致命鎮壓之際，德黑蘭（Tehran）仍持續保持與華盛頓（Washington）的溝通管道暢通。這波抗爭被視為自1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）以來，對該國神權統治最嚴峻的考驗之一。

據《路透社》報導，川普於11日表示，美國可能與伊朗官員會面，並稱他正與伊朗反對派保持聯繫，同時持續對伊朗領導層施壓，包括威脅動用軍事行動。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）11日向媒體表示，空襲只是川普的眾多選項之一，但「外交始終是總統的首要選項。你們從伊朗政權公開聽到的說法，與政府私下收到的訊息截然不同，而總統有意願探索這些訊息。」

伊朗領導層的區域影響力已大幅削弱，如今正面臨激烈的示威浪潮。抗議最初源於西方制裁導致的嚴峻經濟困境，訴求隨後便演變為推翻神權體制。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）表示，德黑蘭正在研究華盛頓提出的構想，但這些構想與美國的威脅「並不相容」。他向《半島電視台》（Al Jazeera）表示：「我與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）在抗議前後都持續保持溝通，至今仍在進行中。」

總部設於美國華盛頓的人權團體「伊朗人權活動家」（Human Rights Activists News Agency，HRANA）宣稱，已核實共有599人死亡，其中包括510名抗議者與89名安全人員。該團體指出，自抗議活動於12月28日爆發並蔓延至全國以來，已有10,694人遭到逮捕。對此，《路透社》無法獨立核實上述數據。

伊朗官方尚未公布死亡人數，並將流血事件歸咎於美國的干預，以及由以色列與美國支持的恐怖分子。有分析指出，1953年美國中央情報局（CIA）與英國軍情六處（MI6）就聯手策劃政變，推翻伊朗民選總統摩薩台（Mohammad Mosaddegh）。國營媒體則將焦點放在安全部隊的死傷上。

與此同時，伊朗政府自8日起實施網路封鎖，導致資訊流通受阻。不過3名境內人士透露，仍有部分伊朗民眾能透過億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的星鏈（Starlink）衛星服務上網。

伊朗情報部（Ministry of Intelligence）12日表示，已拘捕多個「恐怖分子」小組，這些人涉及殺害效忠神權體制的準軍事志願者、焚燒清真寺與攻擊軍事設施等行為，相關聲明由國營媒體發布。

伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）12日亦在德黑蘭恩格拉布廣場（Enqelab Square）對大批群眾表示，伊朗正同時在4條戰線作戰，包括「經濟戰、心理戰、與美國和以色列的軍事戰，以及今天對抗恐怖主義的戰爭。」

外長阿拉格齊同日宣稱局勢「完全在掌控之中」，並表示自抗議爆發以來，已有53座清真寺與180輛救護車遭到縱火。儘管抗議規模龐大，但目前尚未出現什葉派（Shi'ite）宗教領導層、軍方或安全部隊分裂的跡象，示威者也缺乏明確的中央領導。反對派仍呈現高度分散狀態。

對此，川普11日透露，伊朗曾致電尋求就具爭議性的核計畫（nuclear programme）展開談判。據悉，以色列與美國就曾在去年6月的12日戰爭中轟炸伊朗核設施。川普在空軍一號（Air Force One）上對記者表示：「會議正在安排中，但在會議之前，基於目前發生的事情，我們可能必須採取行動。」

1名美國官員向《路透社》透露，川普將於13日與高階顧問會面，討論應對伊朗的選項。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）更披露，相關選項包括軍事打擊、動用祕密網路武器、擴大制裁，以及向反政府勢力提供線上支援。由於部分軍事設施位於人口稠密區域，對其進行打擊將具有高度風險。

在接受《CBS News》專訪時，流亡美國的伊朗末代國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）呼籲川普「盡快」介入。他表示：「我認為總統很快就必須做出決定。」巴勒維長期呼籲伊朗人民上街抗議，並將自己定位為過渡時期的領導人。然而，美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）在接受英國《天空新聞》訪問時卻透露，他不認為美國或以色列目前「正在制定軍事介入伊朗的計畫。」

加利巴夫則警告華盛頓不要「誤判情勢」，「讓我們說清楚，一旦伊朗遭到攻擊，以色列以及所有美國基地與船艦，都將成為我們的合法目標。」受政治動盪與美國可能打擊伊朗的憂慮影響，國際油價12日升至7週以來的高點，市場擔心伊朗的石油出口可能下滑。

