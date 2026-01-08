伊朗控美以製造動亂！陸軍總司令嗆：斬斷任何侵略者的手

伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）少將。（圖／達志／美聯社）

伊朗司法總監穆赫辛尼-埃傑赫伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i）7日警告抗議民眾，在該國經濟危機持續惡化之際，任何「協助敵人對抗伊斯蘭共和國」的行為都將「絕不寬貸」，並指控美國與以色列正在該國內部製造混亂。

據卡達媒體《半島電視台》的報導，穆赫辛尼-埃傑赫伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i）7日在半官方的《法斯通訊社》（Fars News Agency）的節目中表示：「在以色列與美國總統發表相關聲明之後，任何人再上街進行暴動與騷亂，都沒有任何藉口。」

據悉，美國總統川普（Donald Trump）上週威脅稱，若德黑蘭「像他們一貫的作法那樣，以暴力殺害和平示威者，美利堅合眾國將會出手拯救他們」。更早之前，川普還揚言美國已「上膛待命，隨時可以行動」，而此番言論距離以色列與美國轟炸伊朗核設施，僅過去7個月。

與此同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在4日公開聲援抗議民眾，對內閣部長表示：「現在很有可能正處於1個關鍵時刻，伊朗人民正在親手掌握自己的命運。」

在穆赫辛尼-埃傑赫伊發出警告後，伊朗軍方最高指揮官亦針對「鎖定伊朗的言論」放話，威脅將採取先發制人的軍事行動。伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）少將在軍事學院對學生演說時表示，伊朗將「斬斷任何侵略者伸出的手。」

據悉，哈塔米在伊朗多名高階將領於去年6月以伊「12日戰爭」中喪生後，接掌陸軍總司令一職。他聲稱：「我可以有信心地表示，今天伊朗武裝部隊的戰備狀態，比戰爭之前更為強大。如果敵人犯下錯誤，將面臨更為果斷的回應。」

這場已造成數十人喪生的全國性示威活動爆發於上個月底。當時，德黑蘭大巴扎（Tehran Grand Bazaar）市集的商家因伊朗里亞爾（rial）嚴重貶值，憤而關門歇業。通膨飆升的背後是政府治理失當，以及西方嚴厲制裁所引發及加劇的經濟危機。

伊朗官方並未公布任何傷亡數字。總部位於華盛頓特區的多部門非營利組織「伊朗人權運動者」（HRANA）則宣稱，至少已有36人死亡，並有至少2,076人遭到逮捕。不過《半島電視台》無法獨立核實該數據。

在川普發表相關言論後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）承諾不會「向敵人低頭」。這番表態在美國軍方於3日突襲並非法綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後更具意義。馬杜洛長期以來被視為德黑蘭的重要盟友。

為了平息民怨，伊朗政府於7日開始發放每月約7美元的補貼，以因應稻米、肉類與義大利麵等餐桌必需品價格的上漲。然而，這項措施普遍被認為緩不濟急。

總部設在紐約的私人安全智庫和諮詢機構「蘇凡中心」（Soufan Center）指出，伊朗持續1週以上的抗議活動，不僅反映經濟狀況持續惡化，也展現長期累積的民怨，這種憤怒源於政府的鎮壓手段，以及導致伊朗遭到西方制裁的政策路線。

