伊朗控美支持2022年全國抗議 法院裁定須賠償220億美元

伊朗司法部發言人今天(2日)表示，德黑蘭一所法院裁定美國須賠償逾220億美元，理由是美國據稱在2022年全國抗議活動中提供支持。

2022年9月，22歲庫德族女子艾米(Mahsa Amini)因被控違反伊朗嚴格的女性服裝規範遭道德警察拘捕，隨後在羈押期間死亡，引發全國抗議。抗議持續數月，造成數百人死亡，其中包含多名警衛。

司法部發言人賈漢吉爾(Asghar Jahangir)在例行記者會上表示：「美國在伊朗多起罪行中可見其影響，包括2022年秋天的惡劣事件。」他說，「德黑蘭法院裁定，美國因被指在2022年動亂中提供物質與精神支持，而須支付超過220億美元。」

當局為平息他們稱之為「外國煽動的騷亂」，逮捕了數千人。賈漢吉爾並指控美國與以色列當時煽動並「利用緊張局勢」，但未多加描述。

他說，「這些行動導致無辜人民喪生，並造成重大私人與公共財產損失」。

美國財政部聲明指出，華府於2022年10月以打壓抗議為由制裁至少10名伊朗官員，2024年又制裁數名遭指控侵犯人權者。

自抗議以來，伊朗女性漸漸地無視要求必須遮住頭頸的服裝規定，該規定是在1979年伊斯蘭革命後強制實施。

今年6月中，以色列對伊朗發動前所未有的攻擊，引發為期12天的戰事，美國並短暫加入對伊朗重要核設施的打擊。伊朗官員聲稱，這些攻擊意在製造國內動盪，促使民眾上街推翻伊斯蘭共和國政府。