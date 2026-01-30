伊朗揚言打擊美軍 川普盼避免軍事行動

（中央社巴黎29日綜合外電報導）伊朗今天揚言，若遭攻擊，將立即對美軍基地與航空母艦發動打擊，此前美國總統川普警告德黑蘭所剩時間不多，但後來表示希望能避免對伊朗採取軍事行動。

法新社報導，隨著美歐與伊朗互放狠話、局勢升溫之際，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲進行核談判，以「避免可能對該地區造成毀滅性後果的危機」。

伊朗軍方發言人警告，德黑蘭對美國任何行動的回應將不再受限，這與去年6月的情況不同，當時美軍飛機與飛彈介入以伊短暫空戰，但強調下一次回應將會是果斷且「即刻發動」的。

伊朗淮將阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）告訴國營電視台，美國航空母艦存在「重大弱點」，波斯灣地區的多處美軍基地「都在我們中程飛彈的射程之內」。

他說：「如果美方做出這樣的誤判，事態絕對不會按照川普所想像的那樣發展，即發動一場速戰速決的行動，然後兩小時後就發推文宣布行動結束。」

美國總統川普今天表示，希望能避免對伊朗採取軍事行動，並說他計劃與德黑蘭舉行進一步會談，討論可能的核協議。在此之前，他曾警告德黑蘭，隨著美國向該地區派遣大規模艦隊，時間已「所剩不多」。

駐波斯灣國家的一名官員向法新社透露，由於該區各國皆設有美軍基地，當地對於美方可能攻擊伊朗的擔憂「顯而易見」。

這名官員指出：「這將使整個地區陷入混亂，不僅會衝擊區域經濟，也會傷及美國經濟，並導致石油與瓦斯價格飆升。」（編譯：陳昱婷）1150130