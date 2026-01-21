伊朗揚言暗殺！川普撂狠話：我會炸翻這國家「從地球上抹去」

美國總統川普20日表示，他已就自身安全向相關單位下達「非常明確的指示」，若伊朗付諸行動暗殺他，美方將對伊朗進行毀滅性報復，甚至不惜「炸翻整個伊朗」。

美國總統川普。（圖／路透社）

川普在接受美媒《NewsNation》節目《Katie Pavlich Tonight》專訪時，針對伊朗長年對其發出的死亡威脅直言，「他們根本不該這麼做。」隨後語氣轉趨強硬地說，「但我已經留下通知了，如果真的發生什麼事，我們就會把它炸掉，整個國家都會被炸掉。」

伊朗自2020年伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遭美軍擊斃後，便多次公開威脅報復川普（Donald Trump）。對此，川普批評美國前總統拜登（Joe Biden）未能對德黑蘭當局作出明確警告，「我們一直在問，『為什麼拜登什麼都不說？』」川普憤怒表示，「但總統必須捍衛總統。就算不是總統，只要有人遭到這種威脅，我都會狠狠回擊。」

川普進一步強調，「我留下了非常明確的指示，只要出任何事，他們就會被從地球表面抹去。」談及總統職務的高度風險，川普在訪談中坦言，「這是一份伴隨著危險的工作。你看看那些數字，這大概是世界上最危險的工作之一」，「如果你是總統，大約有5.2％的人會死在任內，這比例很高。」

