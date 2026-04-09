伊朗擬收荷姆茲海峽過路費 用比特幣支付

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▲荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）為全球重要能源運輸通道，近期因衝突升溫導致航運受阻。（圖／路透社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 隨著美國與伊朗達成兩週停火共識，荷姆茲海峽的通行安排也出現新的變數。伊朗政府8日表示，將要求通過荷姆茲海峽的油輪以加密貨幣支付通行費。此舉顯示德黑蘭試圖在停火期間，維持對這條全球能源命脈的實質掌控權。

伊朗的立場：審查貨物與徵收「比特幣」

根據《金融時報》（FT）報導，伊朗「石油天然氣及石化產品出口業者聯盟」發言人侯賽尼（Hamid Hosseini）表示，伊朗打算對每艘通過的油輪收取費用，並逐一檢查每艘船隻。

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他指出：「伊朗需要監控進出海峽的物資，確保這兩週不會被用來運輸武器。任何東西都能通過，但每艘船都需要時間，而伊朗並不著急。」

他補充稱，「所有船隻都可以通行，但每艘船的程序都需要時間，伊朗並不急。」關於通行條件的決策由伊朗最高國家安全委員會負責。

所有通行油輪須先以電子郵件向當局申報貨物內容，伊朗在完成評估後，將向船隻下達應支付的通行費用金額。侯賽尼表示，收費標準為每桶原油1美元，空船則可免付費通行。他進一步說明：「只有幾秒鐘的時間以比特幣（Bitcoin）支付，以確保這筆款項不會因制裁而被追蹤或沒收。」

此外，伊朗也要求油輪採取靠近其海岸的北側航道，這也引發外界質疑西方或海灣國家相關船隻是否願意冒險通行。

最新突發：因以色列空襲黎巴嫩，伊朗再度中止通行

不過就在8日晚間，伊朗宣布為了回應以色列對黎巴嫩的空襲，已暫停油輪通過荷姆茲海峽。

在此之前，海灣地區的油輪收到了如下的無線電廣播警告稱：「任何試圖在未經許可的情況下通行的船隻，都將被摧毀。」

航運業觀望：波斯灣淪為「巨型停車場」

全球第二大航運巨頭馬士基（Maersk）表示，雖然停火創造了機會，但尚未提供充分的海事確定性，因此將繼續採取「謹慎態度」，目前尚無復航計畫。

據Kpler數據，目前海灣內有187艘油輪載有約1.75億桶原油。業界估計約有300到400艘船在排隊等待，現場被形容為一個「巨型停車場」。

海事情報機構 EOS Risk 指出，戰前每日約有135艘船通過，現在因審查程序繁瑣，每日僅能通行10到15艘，「兩週時間絕無可能消化積壓的船隻」。

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