伊朗收緊荷姆茲海峽！ 加密貨幣支付「每桶1美元」通行費才放行

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伊朗向航經荷姆茲海峽的油輪收取通行費。（AP）

美國宣布暫停攻擊後，伊朗限制每日通過荷姆茲海峽的船隻數量，並徵收每桶約1美元（約新台幣31.8元）的通行費，且必須以加密貨幣支付，以維持對這條全球關鍵能源航道的控制。

伊朗近日宣布，將對所有通過荷姆茲海峽的油輪徵收通行費，每桶原油約1美元（約新台幣31.8元），並需以加密貨幣或人民幣支付，空船則可自由通過。

伊朗「石油天然氣及石化產品出口業者聯盟」發言人侯西尼（Hamid Hosseini）表示，此舉是為了監控所有進出船舶，防止在兩周停火期間被用於運送武器，最終決策權由最高國家安全委員會掌握。

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侯西尼（Hamid Hosseini）說明，船隻通行荷姆茲海峽需先提交電子郵件通報貨物資訊，完成評估後，僅有數秒時間用比特幣支付費用，藉此避免交易因國際制裁遭追蹤或凍結。

航運業者指出，伊朗建立了分級收費制度，運載伊朗石油或貨物的船隻可自由通行，友好國家需支付費用，美國及其盟國船隻則禁止進入。費用依船舶大小而定，一艘超級油輪最高可達數百萬美元。

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