伊朗政局動盪加劇 俄羅斯已損失敘利亞和委內瑞拉 正苦思對策

伊朗國內的反政府抗議浪潮持續升溫，未來政局走向充滿不確定性。美國總統川普近日再度警告，若伊朗政府對被捕的抗議者執行死刑，美國將採取「非常強烈的行動」，不排除軍事打擊的可能。川普同時宣布，任何與伊朗進行貿易的國家將面臨25%的關稅懲罰，顯示美方在外交與經濟層面均準備加大壓力。

這番言論使得伊朗政權面臨更嚴峻的外部挑戰。自1979年伊斯蘭革命以來，保守宗教政權一直掌控伊朗，如今卻因國內抗議與國際制裁而陷入危機。美國的下一步行動，將成為影響中東局勢的關鍵。

俄羅斯憂心盟友不穩，恐波及區域安全

美國《CNBC》新聞報導，作為伊朗的重要戰略夥伴，俄羅斯正密切關注局勢發展。分析人士指出，若伊朗政權倒台，對莫斯科的打擊將遠大於過去在敘利亞、委內瑞拉或高加索地區影響力的流失。政治風險顧問公司 Enmetena 創辦人 Max Hess 對《CNBC》表示，伊朗本身是區域強權，能為俄羅斯提供擴展影響力的平台，因此其不穩定對莫斯科而言是「重大風險」。

Verisk Maplecroft風險分析機構高級分析師 Mario Bikarski 則警告，伊朗政權若崩潰，可能引發高加索地區更廣泛的不穩定，甚至威脅俄羅斯邊境安全。他指出，俄羅斯過去面對伊朗抗議多半保持沉默，寄望政權能自行承受壓力，但這次情勢不同，內外壓力同時加大。若伊朗陷入權力真空，派系爭奪恐導致暴力升級，對俄羅斯及周邊國家都是「重大安全隱憂」。

俄伊合作深化，卻顯現微妙矛盾

俄羅斯官方至今對伊朗抗議保持低調，僅指責「外國勢力干預」並警告可能帶來「災難性後果」。俄媒也淡化相關報導，顯示克里姆林宮仍在觀望。俄伊之間的合作在俄烏戰爭後顯著加深，伊朗向俄羅斯提供「Shahed」攻擊無人機及疑似彈藥、火炮，俄方則回報軍事技術與情報，並資助伊朗的太空與導彈計畫。

然而，這段合作並非毫無裂痕。當伊朗與以色列緊張升高、美國與以色列對伊朗核設施展開連續空襲時，俄羅斯選擇袖手旁觀。分析認為，俄方既因烏克蘭戰事分身乏術，也不願直接與美國和以色列衝突，顯示其支持伊朗的程度有限。這種「有限盟友」的角色，讓德黑蘭逐漸意識到與普丁的合作存在邊界。

前景未明，俄羅斯或尋求新平衡

專家普遍認為，俄羅斯難以提供伊朗政權實質援助。查塔姆研究所中東與北非計畫學者 Bilal Saab 指出，俄方「沒有任何有意義的手段能拯救伊朗政權」。Hess 也強調，普丁的外交策略以自身利益為優先，並不真正相信「盟友」，而是透過權力投射來維護影響力。

