伊朗政局影響原油供應 中油明汽柴油價各調漲0.8、0.9元

台灣中油自19日起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元。（圖／報系資料照）

伊朗地緣政治緊張局勢導致國際油價上漲，國際油價16日收盤走高，市場緊盯伊朗是否會封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），該處是原油海運的重要水道。

台灣中油公司今（18）日宣布，自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

美國紐約西德州中級原油期貨收在每桶59.44美元，漲幅0.42％；布蘭特原油收在每桶64.13美元，上漲0.58％。

台灣中油表示，本週受伊朗政局動盪影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.8元及0.9元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

本週中油依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。

