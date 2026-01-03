伊朗政局惡化 傳金融機構進緊急狀態

伊朗政經局勢急劇惡化，隨本國貨幣貶值與通膨危機引發全國性示威，抗議浪潮已遍地開花，傳出伊朗央行已祕密下令金融機構進入緊急狀態，以應對可能的政權危機。與此同時，流亡海外的末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）公開呼籲群眾擴大抗爭。對示威者的抗議，伊朗最高領袖哈米尼3日警告不會寬恕「暴徒」。但川普2日發文警告，若伊朗暴力殺害和平示威者，美國將前去營救。

擁有英國和伊朗國籍的評論家葛巴尼（Niyak Ghorbani），在X披露一份由伊朗央行發布的機密文件，該文件命令伊朗所有主要銀行、支付網路及金融機構立即進入「緊急運作模式」，以應對全國動盪、停擺及政權危機。

廣告 廣告

文件明確要求銀行體系為電力中斷和基礎設施崩潰做好準備、啟動危機模式下的平行支付系統，甚至規畫政權失控時，維持金融運作的替代方案。葛巴尼分析，這份文件顯示伊朗當局已不再考慮崩潰是否會發生，而是規畫「當它發生時」該如何應對，等同官方書面承認政權將失控。

在民間怒吼要求推翻最高領袖哈米尼之際，流亡美國的末代王儲巴勒維表態，他已備好一份在政權倒台後的「穩定過渡計畫」。巴勒維感謝川普對伊朗示威人民的支持，他也向伊朗人民喊話，指稱要戰勝鎮壓，須有大規模群眾聚集，當數百萬民眾集結於街頭，伊朗政權將會瓦解。目前，「國王萬歲」已成為街頭示威的主要口號之一，部分民眾轉而支持巴勒維返國執政。

伊朗國內示威目前進入第6天，抗議浪潮已遍及全國超過100個地點，波及22個省份，釀至少8死。川普2日發文警告，若伊朗暴力殺害和平示威者，美國將前去營救，並稱美軍已「上膛待命」。雖然美方官員透露，中東兵力部署尚未出現重大調整。

伊朗對川普言論反應強烈，外長阿拉奇批評川普的訊息魯莽且危險，並警告伊朗武裝部隊已處於待命狀態。伊朗國安官員更直言，中東地區的所有美軍基地與利益都將成為合法攻擊目標。